Светлана Тихановская, выдвинув свою кандидатуру на пост президента Беларуси, создала доселе невиданный в этой самой авторитарной стране Восточной Европы прецедент. Некоторые источники называют такой поступок самым значимым явлением в тридцатилетней истории независимости этой небольшой страны. Послужило ли это началом необратимых процессов в белорусском обществе, и каких?

Самая обычная женщина, закончившая школу с золотой медалью, профессиональный учитель, большую часть времени посвятившая семье, в определенный момент становится символом демократического движения Беларуси и участвует в президентской гонке с практически заведомо проигрышным результатом. Зачем?

Изначально Тихановская подчеркивала, что ее целью в результате победы на выборах будет разрушение сложившегося в последние десятилетия авторитарного режима белорусской политики и создание возможности проведения честных выборов в демократических условиях, с привлечением международных наблюдателей и без фальсификаций, которые сейчас являются неотъемлемой частью избирательного процесса Беларуси.

Даже столкнувшись с угрозами, давлением и репрессиями по отношению к семье еще в момент предвыборной гонки, к моменту голосования Тихановская становится единым кандидатом объединенной демократической оппозиции.

В случае победы на выборах она обещает проведение повторных выборов, референдум по возвращению Конституции 1994 года и освобождение всех политзаключенных. Выборы прошли, и, по данным ЦИК Беларуси, на выборах в первом туре победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% против 10% у Тихановской. Из-за многочисленных фактов фальсификаций ни международное сообщество, ни, тем более, демократическая оппозиция Беларуси не признала эти итоги. Более того, белорусы, поддерживающие демонтаж режима, считают избранным президентом Беларуси именно Светлану Тихановскую, а Александра Лукашенко называют узурпатором власти.

Что получилось в результате? Тихановской удалось консолидировать доныне стабильное и стойкое белорусское политическое болото, фактически впервые «встряхнув» его за 25 лет, невзирая на угрозы репрессий со стороны белорусского КГБ.

Естественно, реакции со стороны официальной политической номенклатуры Беларуси, включая семью президента, было недолго ожидать. Жестокость, с которой подконтрольные старшему сыну Александра Лукашенко силовики обрушились на протестующих, вызвала соответствующую реакцию в мировом сообществе. В результате давления властей Светлана Тихановская вынуждена была покинуть страну со своими детьми. Ее муж Сергей до сих пор находится под арестом в белорусском СИЗО.

Находясь в вынужденной эмиграции и под защитой литовского государства, Тихановская совместно со штабом объединенной оппозиции продолжают бороться за демократический путь Беларуси. Еще год назад трудно было представить, что на фоне выдвиженца из ЦК КПСС Александра Лукашенко может появиться такая беларуская альтернатива, как образованная и по-европейски открытая женщина-политик, которая встречается с иностранными лидерами, налаживает контакты и не дает теме Беларуси исчезнуть с повестки дня в мировой политике.

Безусловно, на фоне действующего уже два с лишним десятилетия официального президента страны она смотрится гораздо выигрышнее. Если на этапе предвыборной гонки Тихановская честно признавалась в некомпетентности по ряду вопросов, то сейчас она официально встречается с высокопоставленными лицами, такими как президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и многие другие.

Понятно, что все эти достижения – это не столько личная заслуга Тихановской, сколько результат работы грамотно сформированной команды профессионалов, которые входят в Координационный совет белорусской оппозиции по преодолению политического кризиса. Именно в недрах этой группы специалистов и рождаются идеи, документы и вся международная активность, а Тихановская их публично продвигает.

Диалог между властью и оппозицией о проведении новых выборов при международном посредничестве – в этом оппозиция во главе со Светланой видит выход из кризиса в Беларуси. Именно это они заявили в качестве своей главной цели.

Для ее достижения они предпринимают ряд промежуточных шагов, таких как налаживание международных связей для оказания гуманитарной помощи семьям пострадавших от репрессий, документирование фактов пыток и уголовного преследования причастных, создание плана по экономической поддержке Беларуси после новых выборов, помощь пострадавшим в европейских и международных судах и прочее. По их мнению, таким образом они показывают гражданам страны, что они не одни, что мировое сообщество сочувствует им и следит за развитием событий, а странам Запада шлет сигнал о том, что «мы боремся и мы не отступим».

Насколько эффективным окажется такой план действий, говорить рано, но в любом случае утверждать, что протестное движение в Беларуси сошло на нет, все-таки нельзя. По крайней мере, вне ее юрисдикции.

Такая деятельность требует огромных ресурсов. Часть из них краудфандинговым методом собирает белорусская диаспора. Также есть информация, что финансовую помощь штабу Тихановской дает американский неправительственный фонд National Endowment for Democracy, который поддерживает демократические преобразования по всему миру. Также содействие Тихановской оказывает МИД Литвы, а президент страны Гитанас Науседа даже выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

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На церемонии вручения премии Сахарова «за свободу мысли» Светлана Тихановская сказала: «Свобода – это победа над страхом». Можно долго выстраивать гипотезы о дальнейшем развитии политического вектора страны, но в любом случае нельзя не признать, что впервые за длительный период времени в Беларуси начались существенные подвижки к другой картине мира и что Светлана Тихановская, безусловно, играет в этом значительную роль.