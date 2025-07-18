Украина предложила использовать ее территорию в качестве полигона для иностранных военных разработок, пишет Reuters.

Группа Brave1, которую поддерживает государство, 17 июля заявила: зарубежные компании могут присылать новейшие образцы вооружения для боевого тестирования против российской армии.

По схеме «Испытай в Украине» производители направляют технику на фронт, проводят онлайн-инструктаж, а украинские бойцы проверяют ее в реальных боях. После этого они отправляют отчеты о результатах, отмечают авторы инициативы.

«Мы получаем доступ к технологиям, а компании — реальную обратную связь. Они видят, что действительно работает в бою», — объяснил Артем Мороз, глава по связям с инвесторами Brave1, на оборонной конференции в Висбадене.

По его словам, интерес со стороны компаний высокий, но конкретных имен он не назвал. Детали участия, включая возможные расходы, тоже остались без пояснений.

На фоне растущего давления со стороны России, которая активизировала летнее наступление на всем протяжении фронта и усиливает атаки на украинские города, Киев делает ставку на развитие собственной оборонной отрасли. Этот сектор растет и благодаря зарубежным вложениям. Президент Владимир Зеленский в начале этой недели сообщил, что как минимум 40% вооружений Украина должна производить на собственной территории.

Brave1 появилась в 2023 году и тесно связана с Минобороны Украины. Онлайн-платформа объединяет инвесторов, украинских производителей и армейские подразделения. Военные могут заказывать нужное оборудование напрямую, отмечает Reuters.

Сейчас группа уже составила список приоритетных технологий для тестирования на поле боя. В числе главных — системы ПВО, перехватчики дронов, решения на базе искусственного интеллекта и средства против управляемых авиабомб.

Кроме того, Украина заинтересована в морских беспилотниках, электронных средствах подавления и системах огневого управления. Также важны ИИ-модули для повышения точности артиллерии.



