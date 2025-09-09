Количество украинцев, подавших заявления на предоставление убежища в странах Евросоюза и Швейцарии, заметно выросло в первой половине 2025 года и достигло максимума с 2023 года.
По данным Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA), с января по июнь более 16 тыс. украинцев обратились за получением статуса беженца. Это на 29% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти половина заявлений пришлась на Францию, более 5 тыс. прошений зарегистрировала Польша.
Несмотря на рост, показатель все же ниже уровня 2022 года — сразу после начала войны РФ и Украины в ЕС было подано свыше 28 тыс. заявлений от украинцев. Однако нынешний скачок отражает разворот после снижения числа обращений в прошлом году.
Миллионы украинцев по-прежнему находятся под временной защитой в странах ЕС — сейчас их около 4,3 млн. Брюссель недавно продлил действие этой программы до марта 2027 года, позволяя украинцам легально жить, работать и получать медицинскую помощь в странах блока.
Аналитики отмечают, что рост числа заявлений связан с растущей неопределенностью из-за войны и будущего украинцев в Европе. Многие из тех, кто уже пользуется временной защитой, дополнительно подают прошения об убежище, чтобы получить долгосрочные гарантии.
Отчет EUAA фиксирует и более широкие изменения в миграционных потоках. В то время как количество украинских заявлений увеличилось, общее число обращений о предоставлении убежища в ЕС снизилось на 23% в первые шесть месяцев года — примерно до 399 тысяч. Снижение во многом объясняется уменьшением числа заявлений от граждан Сирии.
При этом венесуэльцы остаются крупнейшей группой просителей убежища — около 50 тысяч заявлений, в основном в Испании. Франция, Испания, Германия, Италия и Греция приняли большинство всех новых обращений.
Последние данные показывают: несмотря на общее замедление миграционных потоков, Украина продолжает выделяться. Мирные инициативы президента США Дональда Трампа пока так и не принесли спокойствия в Украину, а продвижение российских войск к Днепропетровской и Сумской областям грозит увеличить число беженцев.