Количество украинцев, подавших заявления на предоставление убежища в странах Евросоюза и Швейцарии, заметно выросло в первой половине 2025 года и достигло максимума с 2023 года.

По данным Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA), с января по июнь более 16 тыс. украинцев обратились за получением статуса беженца. Это на 29% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти половина заявлений пришлась на Францию, более 5 тыс. прошений зарегистрировала Польша.

Несмотря на рост, показатель все же ниже уровня 2022 года — сразу после начала войны РФ и Украины в ЕС было подано свыше 28 тыс. заявлений от украинцев. Однако нынешний скачок отражает разворот после снижения числа обращений в прошлом году.

Миллионы украинцев по-прежнему находятся под временной защитой в странах ЕС — сейчас их около 4,3 млн. Брюссель недавно продлил действие этой программы до марта 2027 года, позволяя украинцам легально жить, работать и получать медицинскую помощь в странах блока.

Аналитики отмечают, что рост числа заявлений связан с растущей неопределенностью из-за войны и будущего украинцев в Европе. Многие из тех, кто уже пользуется временной защитой, дополнительно подают прошения об убежище, чтобы получить долгосрочные гарантии.