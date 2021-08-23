Гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов на японский Хоккайдо и обратился к властям с прошением о предоставлении политического убежища, сообщает агентство Kyodo.

Мужчина в настоящее время находится в миграционном бюро города Саппоро. Представители учреждения, выяснив детали произошедшего, примут решение о выдаче разрешения на временное пребывание или депортируют.

Как россиянин проплыл 20-километровое расстояние из Кунашира до Хоккайдо, в сообщении агентства не поясняется.

Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом, рассказалРИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией. «Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь», – пояснил собеседник. Однако точных сведений о личности пловца у него нет.

Перед тем как уплыть в Японию, россиянин оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его для продажи, а вырученные деньги выслать потом ему. «Другому знакомому перебежчик написал, что уже далеко, и попросил не ждать», – сказал источник.

Посольство России в Токио на своей официальной странице в Facebook написало, что дипломаты находятся «в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств».

Инциденты в Японии, в которых фигурируют российские граждане, бывали и ранее. Так, газета «Коммерсант» писалао том, как японская контрразведка разоблачила шпиона из России. Один из сотрудников торгового представительства РФ несколько лет занимался шпионской деятельностью.