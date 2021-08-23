Кто знает, как бы сложилась судьба крупнейшей страны в мире, если бы не было путча ГКЧП или если бы он добился своих целей. Мнений на этот счет в интернете полным-полно. Сегодня в Telegram и Facebook можно прочитать длинные заметки известных политических экспертов, а также лонгриды на страницах ведущих информационных агентств России. Подробно историю события пересказывать не буду, затрону лишь основную хронологию, нужную для понимания главных вопросов – зачем образовался Государственный комитет по чрезвычайному положению и мог ли он предотвратить распад Союза.

Итак, 30 лет назад утром 19 августа сформированный из руководителей силовых структур СССР (Министерство обороны, МВД, КГБ и с участием вице-президента Геннадия Янаева) комитет отдал приказ военным частям из регионов прибыть в Москву, окружить Дом Советов Российской Федерации – «Белый дом», в котором размещалось правительство РСФСР.

В руководство ГКЧП вошли следующие лица: вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев и президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков.

Цель заговорщиков состояла в том, чтобы восстановить в Советском Союзе порядок, отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева и президента РСФСР Бориса Ельцина. Почему путч произошел именно 19 августа? Потому что через день руководители советских республик, включая Ельцина, готовились подписать союзный договор, превращавший СССР в конфедерацию и гарантировавший полный суверенитет 15 республикам. Нужно было успеть.

С этой целью накануне к Горбачеву в Крым прибыла делегация ГКЧП во главе с Янаевым и потребовала не подписывать союзный договор. Президент СССР отказался, и ГКЧПисты объявили о его отстранении от власти.

Вхождение танков в Москву сопровождалось трансляцией по всем каналам балета «Лебединое озеро». Изолировать Ельцина отправилась группа «Альфа», но преданные в Вильнюсе и Риге силовики не решились арестовать или убить (такой план также рассматривался ГКЧП) президента РСФСР. Однако решающим в поражении путчистов стало не это, а неготовность руководителей ГКЧП отдавать приказ о штурме «Белого дома».

По воспоминаниям генпрокурора России Валентина Степанкова, вечером 19 августа один из идеологов госпереворота Крючков подъехал в зашторенном автомобиле к «Белому дому» и, увидев из окна толпу москвичей, «охранявших» правительство, понял, что путч провален и штурмовать здание без больших человеческих жертв невозможно. ГКЧПисты действовали крайне нерешительно, что проявилось еще во время пресс-конференции, где они объявили о низложении Горбачева и вводе ЧП. На брифинге, где журналистка спрашивала: «Не считаете ли вы это госпереворотом», у председателя ГКЧП Янаева тряслись руки.

А дальше сидевшие без дела военные 21 августа начали покидать столицу. Ельцин взял под контроль всесоюзные партийные и государственные органы в Москве. Прокуратура РСФСР возбудила уголовные дела против заговорщиков, и их всех, кроме застрелившегося главы МВД Бориса Пуго, арестовали. Суд над ними состоялся лишь в 1993 году, но уже через год по решению Госдумы членов ГКЧП амнистировали. На сегодняшний день нет в живых ни одного из путчистов. Последний ГКЧПист Олег Бакланов умер в июле 2021, за месяц до 30-летнего юбилея тех событий.

Если вернуться в контекст той исторической эпохи, то мотивы организаторов заговора против Горбачева и Ельцина понять можно. Советский Союз шел к распаду. Прибалтика, Армения и Грузия уже вышли из его состава. Следующим шагом было бы объявление суверенитета оставшихся 10 республик, включая РСФСР. К тому времени уже была отменена 6 статья Конституции СССР о руководящей роли ЦК КПСС, что давало свободу местным властям. Вовсю шли этнические конфликты.

Три года как в Нагорном Карабахе шли столкновения армян и азербайджанцев из-за желания Армении аннексировать этот регион у Азербайджана. Страсти накалялись в Южной Осетии и Абхазии, желавщих отделиться от Грузии. В стране царил экономический кризис. На товары первой необходимости были введены талоны. А по всей территории СССР усиливалась криминогенная обстановка, росла оргпреступность, наблюдались эпидемия ВИЧ и наркомания. Нужна была жесткая рука, чтобы навести порядок. Одним словом, как говорил один из заговорщиков, «перестройка захлебнулась».

С другой стороны, неизвестно, насколько эффективно смог бы ГКЧП сдержать распад страны. В лучшем случае он сохранил бы СССР в обрубленном состоянии, так как Литва, Латвия и Эстония вместе с Арменией и Грузией уже сказали «гуд-бай» Москве.

Сторонники сохранения страны не были готовы к реформам, и их правление повторило бы брежневский застой, который так или иначе вел к загниванию, торможению и распаду. Так что успех ГКЧП не предотвратил бы, а лишь оттянул бы неизбежные и запущенные ранее дезинтеграционные процессы. С другой стороны, без ГКЧП и с новым союзным договором теоретически СССР мог бы продлить свое существование в новой конфедеративной форме.