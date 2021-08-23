Правительства России и Казахстана определили принципы ведения хозяйственной деятельности на приграничной территории на Тарутинском (РФ) и Восточно-Тарутинском (Казахстан) месторождениях.

Соответствующее соглашение подписали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс–служба Минприроды РФ. Подписание состоялось в рамках рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина в Казахстан.

Тарутинское месторождение медных руд размещено в 28 км юго-восточнее поселка Чесма Чесменского муниципального района Челябинской области России и пересекается государственной границей. Общая площадь лицензионного участка составляет 1,81 кв. км, а производственная мощность открытого рудника – 750 тыс. тонн руды в год.

Восточно–Тарутинское месторождение медно–золотых руд расположено в 14,5 км к западу от железнодорожной станции Босколь и 75 км к западу от поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области Казахстана. Лицензионная площадь месторождения оценивается в 66,4 кв. км.

Лицензия на разработку российского месторождения принадлежит ООО «Восточный базис», пишет газета «Коммерсант». В 2018 году компания вошла в состав группы Русской медной компании в результате сделки по обмену активами с «Полиметаллом».

РМК получила принадлежавшее «Полиметаллу» Тарутинское месторождение в Челябинской области в обмен на казахстанский участок. Компания «Полиметалл» получила 85% акций ТОО «Тарутинское», владеющего лицензией на разработку Восточно–Тарутинского золотомедного месторождения.

В строительство рудника и объектов инфраструктуры на Тарутинском месторождении РМК инвестирует 1,2 млрд руб, цитирует издание президента РМК Всеволода Левина.