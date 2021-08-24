Сомалийско-норвежская модель Рауда Мухаммад, прославившаяся как вдохновительница флешмоба против запрета хиджаба во Франции, возглавила новый журнал Vogue Scandinavia, пишет Arab News.

В интервью изданию Рауда Мухаммад рассказала, что ее родители бежали от гражданской войны в Сомали с девятью детьми. Прожив в лагере для беженцев в Кении, они перебрались в Норвегию. В школе маленького городка, где также размещался лагерь для беженцев, маленькую Рауду дразнили за ношение хиджаба и даже пытались его срывать. Учителя, чтобы не обострять конфликты между учениками, запретили девочке носить платок, но она отказалась и продолжала посещать занятия.

Вскоре семья получила право остаться в Норвегии, а Рауда перешла в другую школу, где отношение к хиджабу было более толерантным.

Несмотря на то, что девушка едва ли может вспомнить детские годы, проведенные в Сомали, она вдохновляется традиционной одеждой родного края.

«Они одеваются так ярко и красочно. В лагере беженцев в Кении мы любили ходить на свадьбы, где я рассматривала наряды приглашенных женщин. А по пятницам мы ходили в медресе и, по традиции, надевали нашу лучшую одежду для занятий», – рассказывает в интервью Рауда Мухаммад.

В модельный бизнес в Норвегии она попала случайно. Когда Рауда была студенткой факультета психиатрии, подруга свела ее с менеджером. Рауда начала сниматься в 2019, успешно совмещая карьеру модели и работу в больнице.

Новый главный редактор Vogue Скандинавия не собирается отказываться от врачебной практики и обещает помогать пациентам уже в качестве волонтера.

В редакции журнала Рауда Мухаммад нацелена создать рабочую среду, в которой ценят людей разного происхождения. Она надеется стать «культурной силой», которая будет много учиться, расти и преодолевать связанные с этим проблемы.

Рауда Мухаммад пишет статьи о моде, посещает фэшн-показы, снимает видеоматериалы, активна в социальных сетях. Она большая поклонница ливанских дизайнеров и предпочитает носить их бренды на различных светских мероприятиях.