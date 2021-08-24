Как все начиналось

Украина празднует 30-летие независимости. И, похоже, главным выводом этих трех десятков лет является то, что украинцы патологически не умеют договариваться. Друг с другом, с самими собою, с соседями по границе – короче говоря, со всеми вокруг. Споры идут даже о том, что именно празднуем 24 августа: провозглашение или возобновление независимости? Сине-желтый или желто-синий флаг? Большой герб или малый? И так во всем. Если не верите, то попробуйте согласовать подарок учителю в школьном чате или ремонт подъезда в своем ОСББ (объединение совладельцев многоквартирного дома).

Украинцы спорили всегда и обо всем. Есть даже такая поговорка: «на два украинца – три гетмана». То есть на двух граждан – три руководителя. Возможно, благодаря вечным спорам, в Украине так и не сложился авторитарный тип правления, уж слишком свободолюбивы и недоверчивы украинцы.

Чем была Украина в 1991 году? Богатая союзная республика, экономика и промышленность которой завязаны на плановость и связи с другими союзными республиками, имеющая в своем составе очень разношерстное население с синдромом заученной беспомощности, паттернализмом и низкой адаптивностью.

Весь период независимости фактически украинцы были заложниками собственного характера. Из-за отсутствия общенационального консенсуса не проводились шоковые реформы, как в Польше. Часть страны рвалась на Запад, в Европу, другая часть хотела сохранения экономических отношений с Россией. Все это, умноженное на откровенно мошенническую приватизацию и неумение/нежелание новых олигархов развивать предприятия, вылилось в то, что Украина потеряла конкурентоспособность. Выжимать из промышленности все, дотировать, а не модернизировать – такая политика приводила к монополии и повышению цен для внутреннего потребителя.

В то же время «мудрый народ» вместо того, чтобы делать выводы, во всем обвинял независимость и все больше тосковал по Союзу, по сильной руке и порядку. Когда же пришел Кучма и два срока наводил порядок, то народу это не понравилось и по стране прокатились первые массовые акции протеста «Украина без Кучмы».

Достижения и провалы

За 30 лет у Украины было множество достижений, но случались и провалы. Страна стала четвертым государством в мире, которое добровольно, под гарантии безопасности, отказалось от ядерного оружия. Впоследствии Киев пожалеет об этом и вопрос возобновления ядерного статуса будет пунктом шантажа украинскими властями Запада.

Украина вышла на уровень лидеров в экспорте сельскохозяйственного сырья, а также занимала высокие позиции в экспорте металлургии и угля. Украинские спортсмены неоднократно прославляли страну, принося олимпийское золото. Братья Кличко стали легендами бокса, а сборная по футболу во главе с Андреем Шевченко выходила в четвертьфинал Чемпионатов мира и Европы. Украинцы дважды побеждали на Евровидении.

Страна вот уже 7 лет ведет изнурительную войну, сдерживая самую мощную армию на континенте. Украинские военные буквально с нуля создали мощные вооруженные силы в 2014 году и неоднократно демонстрировали свой героизм как при обороне Донецкого аэропорта, так и в разведывательных вылазках в Луганской области и Крыму.

Наконец-таки Украина обрела церковную независимость от России. Ради этого был отменен документ более чем 300-летней давности, а Киевский митрополит впервые за тысячелетнюю историю стал равным древним патриархам.

Безальтернативный путь

Украина кардинально и, возможно, даже бесповоротно изменилась в 2014 году. Изначально Революция Достоинства не содержала в себе антироссийского компонента. Украинцы хотели честных правил, как в Европе, отсутствия вымогательной коррупции (когда ты без взятки не можешь получить документ, в отличие от того, когда ты сам предлагаешь взятку за услугу). Хотели европейских зарплат и открытых границ, дешевое авиасообщение и прекращения произвола донецких. Но Россия сама настроила украинцев против себя. Сначала высмеивая народный протест и поддерживая непопулярного диктатора, а потом в момент институциональной слабости и кризиса легитимности силовых органов подло напала, украв полуостров и развязав войну в Донбассе. Настолько подло, что даже не имела смелости во всем этом признаться.

Именно шок от случившегося и отрезвил украинцев, прекратил споры о самих себе и уверенно развернул в сторону Запада. С тех пор путь на Восток закрыт. И любой президент, даже самых нейтральных взглядов, вынужден с этим считаться.

Прекрасным примером служит Владимир Зеленский. Он был типичным представителем Юго-Востока, ориентированным на Россию, таким себе постсоветским человеком. Его не интересовали ни вопросы религии, ни безопасности, он шутил над Томосом и российской оккупацией и обещал договориться с Путиным. Но после его двухлетнего пребывания у власти его риторика все больше напоминает позднего Порошенко с лозунгами «Армия. Язык. Вера».

И в этом нет ничего удивительного. Зеленский меняется от пророссийского в сторону проевропейского президента так же, как менялись в свое время Кравчук и Кучма. Даже Янукович пробовал играть на два фронта, пока его не купил Путин. Сама должность президента Украины обязывает быть проукраинским, а значит проевропейским.

Что дальше?

Украинцам еще много вопросов предстоит решить. Что делать с языковой политикой? Как очертить сферу использования русского языка? Что делать с политикой памяти и разным историческим опытом в разных регионах? Как девальвировать влияние церкви Московского патриархата, которая ставит под сомнение культурную, политическую самостоятельность Украины, не принимает закрепленные в Конституции векторы в ЕС и НАТО? Как восстанавливать Донбасс и что делать с россиянами в Крыму после деоккупации полуострова?

Да, эти вопросы открыты и пока на них нет ответа, удовлетворяющего большинство. Но главное, что больше не вызывает дискуссий, это геополитический вектор. Грубо говоря, на повестке дня стоит вопрос не стратегии, но тактики. Потому как в обществе есть консенсус, что Украина – это таки Европа.