Основательница и генеральный директор интернет–магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивается в $13 млрд, возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.

Предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс–мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина опустилась на второе место. Ее состояние, как и в прошлом году, составило $1,3 млрд.

Третье место в рейтинге заняла совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова и ее семья ($1,3 млрд), четвертое – дочь совладельца нефтяной компании ЛУКОЙЛ и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун ($900 млн).

В этом году в топ-25 самых богатых россиянок попали четыре новых имени. Совладелица сети жестких дискаунтеров «Светофор» Валентина Шнайдер и ее семья ($650 млн) впервые попали в рейтинг, заняв сразу пятую строчку. В 2020 году «Светофор» оказался самой быстрорастущей сетью супермаркетов. Если в 2009-м это был один магазин в Красноярске, то на сегодня выручка сети достигла более 200 млрд руб.

Еще одним новичком рейтинга стала Лариса Прокопьева, контролирующая вместе с детьми группу «Эвалар», крупнейшего российского производителя биологически активных добавок. По итогам 2020 года чистая прибыль головной компании группы составила 4,5 млрд рублей.

Имена двух других новых участниц рейтинга связаны с Дальним Востоком, в частности с Колымским краем. Так, на 22-м месте списка с состоянием $250 млн расположилась заместитель генерального директора «Сусуманзолота» Любовь Герасимова.

Впервые в рейтинге оказалась и Федосья Суханкина, которая контролирует горнодобывающую компанию «Берелех» с годовой добычей 2,4 т золота. Она заняла 25-е место с состоянием $250 млн.

Совокупное состояние участниц списка, по оценке издания, за год выросло с $10,7 млрд до $25,3 млрд.

При составлении рейтинга Forbes оценивал стоимость принадлежащих участницам активов: акций компаний, объектов недвижимости и других. Публичные компании оценивались по рыночной капитализации, закрытые – на основе данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале и в сравнении с аналогичными показателями компаний, торгующихся на бирже или недавно ставших объектом сделок купли-продажи.