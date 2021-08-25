США эвакуировали беженцев из Афганистана на авибазу Эль-Удейд в Катаре, кишащую крысами и наполненную нечистотами, пишет Al Jazeera.

Условия содержания афганцев описаны во внутренней переписке Центрального командования США, которая утекла в СМИ. Сотни афганцев содержатся в антисанитарных условиях в ангаре авиабазы, говорится в переписке.

Беженцы жалуются на изнуряющую жару и царящую антисанитарию. Несколько человек упали в обморок, стоя в длинных очередях в туалет или за едой и водой. У большинства беженцев нету запасной одежды.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские власти уже работают над улучшением условий содержания афганских беженцев.

Согласно отчету, опубликованному Al Jazeera, Катар перепрофилировал жилье для футболистов, которые будут принимать участие на Чемпионате мира по футболу в 2022 году, для приема более 500 афганских беженцев.