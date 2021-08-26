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Дешевому иранскому автомобилю прочат статус народного в России
Компания Iran Khodro планирует вернуться на российский автомобильный рынок. Иранцы намерены поставлять в РФ три модели
Дешевому иранскому автомобилю прочат статус народного в России
Дешевому иранскому автомобилю прочат статус народного в России / Others
26 августа 2021 г.

Иранская компания Iran Khodro планирует вернуться на российский автомобильный рынок России с тремя седанами – Runna+, Dena+АТ и Tara, являющимися модернизированными и перелицованными моделями Peugeot, пишет «Движок».

Автомобили были представлены на выставке «Интеравто-2021». Dena+ построен на базе Peugeot 405 и выпускается с 2011 года. Седан оснащается бензиновым 1,7-литровым турбомотором, развивающим 150 лошадиных сил. На иранском рынке имеются версии как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-ступенчатым «автоматом». В России автомобиль уже продавался под азербайджанской маркой Khazar.

Компактный седан Runna+ создавался на базе Peugeot 206. Он оснащен 113-сильным бензиновым атмосферным двигателем, который сочетается с 6-скоростной механической коробкой передач. Модель выпускается в Иране с 2010 года.

Наконец, Tara представляет собой «перелицованный» Peugeot 301 и производится в Тегеране с этого года. Модель имеет в своем оснащении бензиновый мотор на 110 лошадиных сил, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой либо 6-ступенчатым «автоматом».

Планируется, что стоимость Tara в РФ будет сопоставимасо вторым​​​​​​​ по популярности на российском рынке автомобилем – LADA Vesta.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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