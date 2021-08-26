Иранская компания Iran Khodro планирует вернуться на российский автомобильный рынок России с тремя седанами – Runna+, Dena+АТ и Tara, являющимися модернизированными и перелицованными моделями Peugeot, пишет «Движок».

Автомобили были представлены на выставке «Интеравто-2021». Dena+ построен на базе Peugeot 405 и выпускается с 2011 года. Седан оснащается бензиновым 1,7-литровым турбомотором, развивающим 150 лошадиных сил. На иранском рынке имеются версии как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-ступенчатым «автоматом». В России автомобиль уже продавался под азербайджанской маркой Khazar.

Компактный седан Runna+ создавался на базе Peugeot 206. Он оснащен 113-сильным бензиновым атмосферным двигателем, который сочетается с 6-скоростной механической коробкой передач. Модель выпускается в Иране с 2010 года.

Наконец, Tara представляет собой «перелицованный» Peugeot 301 и производится в Тегеране с этого года. Модель имеет в своем оснащении бензиновый мотор на 110 лошадиных сил, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой либо 6-ступенчатым «автоматом».

Планируется, что стоимость Tara в РФ будет сопоставимасо вторым​​​​​​​ по популярности на российском рынке автомобилем – LADA Vesta.