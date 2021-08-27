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Американские военные строят копии военной техники из дерева
Военнослужащие пятого морского строительного батальона ВМС США возвели фанерные копии автомобилей Humvee ради экономии
Американские военные строят копии военной техники из дерева
Американские военные строят копии военной техники из дерева / Others
27 августа 2021 г.

Военнослужащие пятого морского строительного батальона ВМС США (NMCB-5) соорудили деревянные копии автомобилей Humvee, сообщает Defense Blog.

Макеты внедорожников предназначены для оснащения 17-го боевого логистического полка ВМС США. Планируется, что копии техники сократят затраты на учения без ущерба для их реалистичности.

Фанерный макет автомобиля соответствует габаритам реального Humvee, что позволяет использовать его в логистических учениях, отрабатывая переброску техники транспортной авиацией. Военные строители из состава NMCB-5 сейчас развернуты на американской базе в Японии. Силы строительного батальона получили задание оказать инженерную поддержку совместным силам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американские военные уже оттачивали свои навыки в борьбе с макетами техники вероятного противника – во время холодной войны, когда потенциальным противником считался СССР. В 21 веке к этой практике вернулись– в 2016 году американские силы имитировали вероятного противника с помощью специальных машин, которые внешне выглядели как танки и бронетранспортеры российской армии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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