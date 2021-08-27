Военнослужащие пятого морского строительного батальона ВМС США (NMCB-5) соорудили деревянные копии автомобилей Humvee, сообщает Defense Blog.

Макеты внедорожников предназначены для оснащения 17-го боевого логистического полка ВМС США. Планируется, что копии техники сократят затраты на учения без ущерба для их реалистичности.

Фанерный макет автомобиля соответствует габаритам реального Humvee, что позволяет использовать его в логистических учениях, отрабатывая переброску техники транспортной авиацией. Военные строители из состава NMCB-5 сейчас развернуты на американской базе в Японии. Силы строительного батальона получили задание оказать инженерную поддержку совместным силам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американские военные уже оттачивали свои навыки в борьбе с макетами техники вероятного противника – во время холодной войны, когда потенциальным противником считался СССР. В 21 веке к этой практике вернулись– в 2016 году американские силы имитировали вероятного противника с помощью специальных машин, которые внешне выглядели как танки и бронетранспортеры российской армии.