От стереотипов к реальности

Коренными жителями Северной Америки считаются не только индейцы, как стереотипно считают на постсоветском пространстве, но также и эскимосы и коренные жители Гавайских островов численностью около 5 миллионов человек, что составляет примерно 1,6% от общего населения США. Продолжая разговор о жизни и проблемах коренных народов, в этой статье мы затронем тему индейских племен, которые проживали на территории современных США на момент колонизации.

Сегодня невозможно указать хотя бы приблизительную численность людей в племенах на момент высадки экспедиции Колумба. Европейские колонизаторы этим не занимались, а последующие войны, дискриминация и бесправное существование вплоть до 1924 года привели к катастрофическому сокращению численности коренных племен, а некоторые – к полному вымиранию.

Конечно, современное положение и жизнь североамериканских индейцев больше не похожи на сюжеты романов Фенимора Купера, и в современном обществе они законно претендуют не только на равные права и возможности со всеми остальными гражданами, но и на определенные привилегии, закрепленные законодательно за ними как коренными жителями.

Согласно американскому законодательству, индейцем может считаться тот, кто доказал, что хотя бы кто-то из его бабушек и дедушек был индейцем. На сегодняшний день в США насчитывается 565 индейских племен с официальным статусом, полученным от федеральных властей. Процесс получения такого статуса – штука небыстрая. Для этого необходимо доказать, что племя проживало на территории современных штатов до первого контакта с белыми людьми. Нужно иметь подтверждение передачи власти согласно традиции, иметь письменность, свою написанную Конституцию, а члены племени должны иметь генетическую связь с предками, жившими в племени до первого контакта с европейцами. Это кропотливый труд не только для юристов, но и для генетиков.

Получение такого официального статуса очень важно. Такие племена вступают в совершенно другие отношения с федеральным правительством. Любые контакты представителя племени с властями происходят на правительственном уровне, в официальной переписке употребляется термин «суверенный народ такого-то племени». Кроме того, если племя доказывает, что их собственность была резервирована, независимо от исторического периода, представителями властей США, то народ этого племени получает дотации и гранты из федерального бюджета. Такие племена имеют право на резервацию.

Цель – резервация

Еще одним стереотипом в сознании постсоветских людей является уверенность в том, что резервация – это ГУЛАГ в миниатюре. На самом деле резервация получает права и статус наравне со штатом США. Суверенный народ имеет право на свое правительство, законодательство, суд, правоохранительные органы. Также он имеет право присваивать статус соплеменника. В отличие от РФ, где статус соплеменника выдает структура ФСБ, по настоящему суверенный и свободный народ сам контролирует этот вопрос. Фактически все права штатов распространяются и на резервации.

Очень важный момент, кардинально отличающийся от ситуации с коренными народами РФ. Если на территории резервации строится предприятие или разворачивается добыча ресурсов любым видом собственности, то все члены племени не только получают компенсации, но и становятся акционерами этих компаний. Самые крупные племена в США: чероки (310 тыс.), навахо (280 тыс.), сиу (115 тыс.) и чиппева (113 тыс). Индейские резервации на сегодняшний день – это 2% территории США. Некоторые резервации могут не превышать одного гектара, а некоторые могут быть равны по площади штату Западная Вирджиния, как резервация племени навахо.

Наряду с многочисленными официально признанными племенами существуют малые народы. Им получить признание властей пока не удается. Для этих целей они объединились в конгломерат племен под названием ламби. И уже совместными усилиями двигаются к признанию.

Не потерять свои корни

Нельзя сказать, что современная жизнь американских индейцев безоблачна и беспроблемна. Конечно, проблемы есть разные. За чертой бедности пребывает 23,6%, тогда как средний показатель по стране 14,3%. Федеральные законы предусматривают льготы на получение образования, в том числе высшего, которое для коренных народов является бесплатным, но льгота эта не столь популярна, как компенсации коренному народу, и в результате этого индейцы не могут похвалиться высоким уровнем образования среди своих народов. Всего 16% индейцев имеют высшее образование против 28% в среднем по стране.

Сами же индейцы основной проблемой и угрозой для своих народов считают ассимиляцию. Например, язык сохраняется только на уровне общения в семье, и живущим вне резервации становится все сложнее и сложнее сохранить самобытность. Задача племени – сохранить дух, уклад, культурные традиции и передавать их из поколения в поколение, что довольно сложно. Все больше молодых индейцев предпочитают жить в больших городах и максимально пользоваться достижениями цивилизации, постепенно превращая поселения в историко-культурные островки своего народа, не более.

Когда речь идет о коренных народах любых территорий, в основе их проблем практически всегда лежит историческая трагедия этих наций. Это данность, которую соплеменники не смогут уже изменить. Но то, в каком направлении на современном этапе будут выстраиваться отношения властей и коренных народов, имеет большое значение и является вполне посильной задачей для сегодняшнего времени.

Будет ли это движение основано на принципах демократических прав и свобод, экономических взаимовыгод и гуманитарной поддержки, или это будет репрессивная машина, работающая на уничтожение, – это выбор государства. А государство – это прежде всего люди, граждане, поэтому в этом вопросе вся ответственность тоже ложится не на условных президентов, а на простых избирателей определенных политических формаций.