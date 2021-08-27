Израильский политик арабского происхождения Иман Хатиб Ясин станет первой мусульманкой в хиджабе в составе правящей коалиции Израиля, сообщает Asharq al-Awsat.

На прошедших в марте парламентских выборах Ясин находилась на пятом месте Объединенного арабского списка. Ее партия получила только 4 места в Кнессете, поэтому она не вошла в состав законодательного собрания. Но 24 августа от сердечного приступа скончался председатель комиссии Кнессета по внутренним делам и экологии Саид аль-Харуми, и, согласно израильским законам, его место в парламенте займет следующий в списке партии на выборах кандидат, то есть Иман Хатиб Ясин.

​​​​​​​Иман Хатиб Ясин уже вошла в историю, в 2020 году став первой мусульманкой в хиджабе в парламенте Израиля. «Тот факт, ношу я хиджаб или нет, не должен определять мои способности или мои потенциальные возможности», – говорилаона.