ПОЛИТИКА
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Мусульманка в хиджабе впервые войдет в правящую коалицию Израиля
Иман Хатиб Ясин была избрана в Кнессет в 2020 году, став первой мусульманкой в хиджабе в парламенте Израиля
Мусульманка в хиджабе впервые войдет в правящую коалицию Израиля
Мусульманка в хиджабе впервые войдет в правящую коалицию Израиля / Others
27 августа 2021 г.

Израильский политик арабского происхождения Иман Хатиб Ясин станет первой мусульманкой в хиджабе в составе правящей коалиции Израиля, сообщает Asharq al-Awsat.

На прошедших в марте парламентских выборах Ясин находилась на пятом месте Объединенного арабского списка. Ее партия получила только 4 места в Кнессете, поэтому она не вошла в состав законодательного собрания. Но 24 августа от сердечного приступа скончался председатель комиссии Кнессета по внутренним делам и экологии Саид аль-Харуми, и, согласно израильским законам, его место в парламенте займет следующий в списке партии на выборах кандидат, то есть Иман Хатиб Ясин.

​​​​​​​Иман Хатиб Ясин уже вошла в историю, в 2020 году став первой мусульманкой в хиджабе в парламенте Израиля. «Тот факт, ношу я хиджаб или нет, не должен определять мои способности или мои потенциальные возможности», – говорилаона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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