Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указ об отставке канцлера Олафа Шольца и и 14 членов его кабинета. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на заявление федеральной канцелярии. Церемония состоялась после первого заседания нового состава Бундестага.

Хотя формально полномочия федерального канцлера и министров завершились с созывом нового парламента, Штайнмайер попросил Шольца продолжать исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства. Лидер победившей на минувших выборах ХДС Фридрих Мерц выразил надежду завершить этот процесс к 20 апреля.

Штайнмайер поблагодарил уходящее правительство за работу в кризисные периоды, включая пандемию, войну в Украине и обострение на Ближнем Востоке.

Напомним, на досрочных выборах в феврале победил блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, набрав 28,5% голосов. Следом — крайне правая «Альтернатива для Германии» (20,8%). СДПГ Шольца заняла третье место с 16,4%.

Несмотря на смену канцлера, ряд министров из команды Шольца могут остаться в составе нового кабинета, в том числе пользующийся, согласно опросам, широкой поддержкой министр обороны Борис Писториус.

Олаф Шольц возглавлял правительство Германии в декабре 2021 года, сменив Ангелу Меркель. Его кабинет столкнулся с рядом кризисов, включая энергетический, инфляционный и международный, вызванный российско-украинской войной и охлаждением отношений с союзниками.