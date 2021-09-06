Пенсионер-грабитель

24 июня в 6.55 утра в домовладение 85-летнего пенсионера Анатолия Окружко и его супруги Людмилы Окружко наведались незваные гости. Повод, как они утверждали, не требовал отлагательств. Дескать, пенсионер подозревается в краже телефона у школьника, а еще, вероятно, припрятал дома подспудно какие-нибудь запрещенные предметы в виде «орудия совершения преступления, иных запрещенных в гражданском обороте вещей».

В этой связи следователь ждать утра не стал, учитывая столь крайнюю важность в вопросе защиты общественных интересов, и вынес постановление об обыске домовладения пенсионера самолично, не имея возможности ждать, когда проснется судья.

Отрадно, что хоть кто-то в нашем государстве бдит общественную безопасность и неприкосновенность имущества, буквально не смыкая глаз.

Каково на Руси быть мусульманином?

А если без политкорректности, то ситуация выглядит следующим образом.

Сын этой семьи-пенсионеров, Павел Окружко – программист, русский мусульманин. Во все времена, в особенности в последние, в России, и тем более на Ставрополье – это равносильно измене интересам Родины.

И это неважно, что ислам исповедовался на этих территориях еще задолго до появления самой Родины и является одной из основных равноправных религиозных конфессий, а государство периодически напоминает о своей светскости, то бишь равноудаленности от любых конфессий, не делая никаких предпочтений. На деле все обстоит, конечно же, иначе.

В 2003 году Павел Окружко принял ислам и уехал на годичную учебу в Сирию. Это сегодня само слово «Сирия», и не без помощи российских спецслужб и медиа, вызывает множество отрицательных ассоциаций. В то время еще ничто не предвещало беды, Сирия была одной из развитых стран Ближнего Востока, хоть так же, как и сегодня, душимая диктатурой и авторитаризмом, но все же не уничтожаемая собственной властью.

Сказать, что Ставрополье – это регион, где недолюбливают мусульман – это не сказать ничего. Начнем с того, что именно здесь подбрасывали наркотики за строительство мечети официальному имаму Духовного управления Курман-Али Байчорову, именно со Ставрополья, благодаря инициативе депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, начался процесс запрета на ношение головных платков девочками в школах и, фактически, получение образование мусульманками в России оказалось под вопросом.

Именно в этом регионе «неустановленные» уже десять лет бандиты взрывали официальных духовных лидеров, как, например, Курмана Исмаилова, угрожали, а затем и убивали мусульманских активистов, Замирбека Махмутова, Равиля Кайбалиева, – родителей тех самых девочек, которые боролись за право на получение образования, за свои конституционные права. Почему «неизвестные»? Да потому, что только в том случае преступления в России остаются нераскрытыми, когда к ним прямое отношение имеют агенты государства.

Ставропольский край в принципе считается неким форпостом православия на Северном Кавказе, буфером, отделяющим центральную Россию от перманентно мятежного региона. Это территории, на которые в период Кавказской войны заселяли казаков, чтобы отрезать возможности сопротивления для горцев-мусульман.

Потому не сложно представить, какому давлению подвергаются в регионе русские мусульмане, воспринимаемые не иначе как «предатели веры и нации».

Так стало и с Павлом Окружко, родителей которого на старости лет агенты власти окрестили мелкими воришками, грабящими школьников.

Летом 2013 года Павел переехал с семьей в Турцию. Об этом он рассказывает в опубликованном в июне 2015 года видео на видеохостинге YouTube, где сообщает о необоснованном обвинении, предъявленном ему ФСБ по Ставрополью, а также о включении его в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга и блокировке его счетов.

В отношении Павла Окружко возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

«Окружко П.А. обвиняется в том, что он с июля 2013 года по настоящее время, действуя умышленно из религиозных убеждений, осознавая преступный характер своих действий, участвует на территории Сирийской Арабской Республики в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства», – говорится в ответе УФСБ по региону на запрос родителей, который цитировало издание «Кавказский узел».

При этом сам Окружко заявляет на видео, что у него есть алиби в виде авиабилетов, договоров аренды квартиры, расходных чеков, подтверждающих его постоянное нахождение в Турции, а также справки о том, что его дочь обучается в турецкой школе весь этот период времени. Но следствию это неинтересно.

Почему Интерпол стал инструментом давления в сфабрикованных делах?

Как неоднократно прежде, по сфабрикованным материалам уголовного дела, которые легко опровергаются алиби Окружко, следствие направило материалы в Интерпол, объявив мужчину в международный розыск. В настоящий момент Окружко добивается признания внесения его в списки Интерпола незаконным. Именно это обстоятельство и стало мотивом последней акции мести силовиков в виде обыска родителей-пенсионеров. Обыск в доме у Окружко происходит уже в третий раз, рассказывает он сам в комментарии TRT на русском.

«Первый раз это происходило еще до возбуждения уголовного дела, в 2011 году. Тогда я проживал и работал в Москве. Поводом стало то, что я якобы грабил ювелирный магазин в Кисловодске, в котором я много лет не проживал. Я это сразу расценил, что я состою в каком-то списке, и это стало для меня сигналом. Я не знаю итогов поисков похищенных кисловодских сокровищ, однако мы написали несколько жалоб и далее больше ничего не происходило. Потом, когда я проживал уже в Турции и на меня возбудили уголовное дело, я начал писать жалобы в разные инстанции, журналистам, в Госдуму, в ФСБ, в Прокуратуру – прошел второй обыск, уже в рамках моего дела, тогда уже была санкция суда на обыск. Следователи намекнули, что, дескать, вы, писатели, пишете жалобы и мы так с вами поступили, это не поможет», – рассказывает Павел Окружко.

Он напрямую связывает давление на своих родителей с их участием в опровержении сфальсифицированных материалов уголовного дела в отношении него.

«Когда я подал вторую жалобу в Интерпол, в январе этого года меня уведомили о том, что документы получили, и еще через полгода прошел третий обыск у родителей. Я расцениваю это, как акт давления, поскольку родители также принимали участие в опровержении сфабрикованных документов. Я полагаю, что Интерпол инициировал проверку, направил документы российской стороне для опровержения или подтверждения, вот после этого и произошел обыск», – заключил Окружко.

А был ли школьник?

Родители Павла Окружко, ветераны труда Анатолий и Людмила Окружко после проведенного в их домовладении обыска обратились с жалобами в МВД и Прокуратуру, к правозащитникам.

8 июля из ОМВД РФ по городу Кисловодск в ответ на жалобу поступило решение о том, что «по результатам проведенной проверки нарушения законности сотрудниками полиции не выявлено, действия сотрудников полиции признаны законными».

Также в уведомлении сообщается, что материал проверки приобщен к «специальному номенклатурному делу ОМВД РФ по городу Кисловодску». Иными словами, в папочку на «врагов отечества». Дело НКВД живет и поныне. При этом, на запрос Анатолия Окружко в МВД о предоставлении ему для ознакомления «специального номенклатурного дела» в отношении него, 4 августа поступил ответ о невозможности предоставления материалов. В деле-де находятся «иные материалы по обращениям и жалобам граждан, содержащие персональные данные».

9 июля аналогичное сообщение на жалобу Анатолия Окружко поступило и из Прокуратуры региона. В нем, в частности, утверждается, что 25 июня Кисловодским горсудом решение следователя о безотлагательном проведении обыска в его домовладении признано законным. Основанием, как утверждает прокуратура, стали материалы оперативно-розыскных мероприятий, в которых имелась информация о причастности Анатолия Окружко к краже мобильного телефона у малолетнего.

Что стало с правами человека в России? Они утонули…!

Конечно, обыск был предлогом для того, чтобы напомнить семье Окружко, что о них помнят, – так, во всяком случае, считает сам Анатолий Окружко.

«Это просто акт мести за нашу борьбу, когда на сына со второй попытки сфабриковали дело. А оно связано и с политикой, и национально-религиозной тематикой. Даже если дела внешне похожи на уголовные, но при ознакомлении оказывается, что корни дела ведут к вопросам религиозным, сфабрикованным когда-то элитными силовиками», – говорит Анатолий Окружко.

Он попытался обратиться к адвокатскому сообществу Ставрополья, но не встретил с их стороны энтузиазма. Как только представители местной адвокатуры узнают, что процессуальным оппонентом является ФСБ и МВД, все ретируются.

«Теперь к нам в любой момент, по накатанной дорожке, могут приходить с обысками, а защиты у нас нет. Из ответа начальника ОМВД следует: «Материал проверки приобщен к материалам специального номенклатурного дела ОМВД РФ по городу Кисловодску». Похоже на то, что нас поставили на какой-то учет. Адвокаты не желают нас защищать. Говорят, что законы о силовиках дают им слишком много власти, а у адвокатов прав мало», – рассказывает Анатолий Окружко, добавляя, что обращался и в правозащитную организацию «Общественный вердикт», где их дело не посчитали интересным.

Понять правозащитников несложно. В последние годы на этом поле в России осталось лишь несколько по-настоящему независимых организаций, которые сами находятся под беспрецедентным прессингом по закону об иноагентах, нежелательных организациях и т. д.

Собственно, этим государство и его силовые агенты добилось того, что вместо правозащиты эти организации вынуждены были уйти в глубокую осаду, с трудом успевая защищаться в судах и отвечать на очередные претензии Прокуратуры и Минюста. А большинство из них и вовсе выбрали более безопасные форматы работы с грантами, защищая права сексуальных меньшинств и женщин Северного Кавказа от «традиций и обычаев».

В итоге семья Окружко осталась наедине с непробиваемой судебно-правовой системой, глухой, немой и слепой к любым нарушениям прав человека, к любым фабрикациям, даже таким, которые подрывают доверие граждан к государству.

«Силовики сразу же после фабрикации дела решили идти по пути уничтожения семьи русского мусульманина. Вместо рассмотрения дела по существу у него внезапно заблокировали зарплатную банковскую карту, чем лишили семью с малолетними детьми права на жизнь. Не дали снять с карты даже тех сумм, которые ему были положены по Закону на обеспечение жизнедеятельности своей и всех детей, находящихся на иждивении. Но силовики и Росфинмониторинг при попустительстве Прокуратуры, СК его не исполнили и попутно обеспечили увольнение Павла с удаленной работы, где он зарабатывал деньги. Старались делать все, чтобы уничтожить семью русских мусульман – всех и наверняка», – говорит в заключении Анатолий Окружко.

Итогом этой борьбы Анатолия и Павла Окружко за свои права пока что стало резюме из басни Крылова: «И виноват уже ты тем, что хочется нам кушать»...