Журналисты «Радио Свобода» изучили около двух тысяч публикаций в TikTok-аккаунте одиннадцатилетней дочери депутата Леонида Слуцкого Лидии и выяснили, что с 2019-го до середины 2021 года девочка вместе с матерью проживала в элитной вилле отеля Six Senses Kaplankaya в Бодруме.

На одном из видео юного тиктокера можно увидеть номер виллы – и, судя по каталогу отеля, это двухуровневый дом площадью 380 кв. м с семью спальнями и бассейном. Стоимость такой виллы, в зависимости от размера прилегающего участка, составляет €2,88-3,32 млн. Аренда аналогичного дома, но вдвое меньшего по площади, обойдется в $2600 за ночь.

В августе Лида Слуцкая уехала из Турции – в том же TikTok появилась информация о ее поступлении в престижную школу Tasis в Швейцарии, обучение в которой вместе с проживанием стоит $87 550 в год.

Сначала девочка рассказала о предстоящем экзамене, а уже через несколько лет она примерила новую форму и осведомила подписчиков о том, что после пяти лет жизни в Швейцарии можно получить гражданство этой страны.

Приехавшая на сдачу экзаменов Лида проживала в пятизвездочном отеле Villa Principe Leopoldo, расположенном неподалеку от города Лугано. Стоимость номера варьируется от $1200 до $1400 за сутки.

В TikTok Слуцкая также рассказывает о своей любви к дорогим вещам и роскоши, добавляя лаконичные подписи типа Rich и «Хорошо быть богатой». При этом она периодически жалуется на свою маму, которая не одобряет большие траты на одежду, и ассоциирует ее с бедностью.

Впервые о Лидии Слуцкой стало известно в 2018 году из расследования «Медузы»: тогда девочка ходила в школу «Президент» в подмосковной Жуковке, обучение в которой стоило более ₽2 млн в год.

В августе стало известно о том, что старшая дочь Леонида Слуцкого Ирина владеет участком с особняком площадью почти 600 кв. м. Стоимость одного лишь такого дома без отделки составляет почти ₽140 млн.

Согласно декларации о доходах, депутат Слуцкий заработал за 2020 год ₽5,6 млн, а его жена – немногим более 250 тысяч рублей. Журналисты предполагают, что расходы Слуцкого, многократно превышающие его официальные доходы, могут объясняться дружбой с входящим в список Forbes девелопером Годом Нисановым и другими предпринимателями. Самого Нисанова Лида Слуцкая упоминает в TikTok дважды, одна из этих публикаций подписана «Когда владелец «Европейского» папин лучший друг».

В 2018 году имя Леонида Слуцкого не сходило с первых полос СМИ – три российские журналистки обвинили народного избранника в сексуальных домогательствах. После этого инцидента интерес к личной жизни политика значительно возрос.

«Моя жена всегда жила и сейчас живет в Москве, как и обе дочери. Старшая действительно готовилась к поступлению в Гарвард, но решила учиться в России», – говорил Леонид Слуцкий изданию «Сноб» в июне 2018 года. – Предметы роскоши не скупаю. Предпочитаю тратить деньги на что-то более существенное. Например, на восстановление храмов».

На сентябрьских выборах в Госдуму Слуцкий идет под вторым номером в федеральном списке ЛДПР, сразу вслед за основателем партии Владимиром Жириновским.