Последний содержавшийся в тюрьме Гуантанамо россиянин Равиль Мингазов, которого в 2017 году власти США передали Объединенным Арабским Эмиратам, может быть принудительно репатриирован на родину, пишет The Washington Post со ссылкой на его адвоката и членов семьи.

Адвокат заключенного Гэри Томпсон полагает, что «российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова», в то время как ОАЭ предпринимают усилия по оформлению его репатриации.

По его словам, отправка в Россию всегда была самым большим страхом 53-летнего Равиля Мингазова. «Обещай мне, что бы ни случилось, ты не позволишь этому случиться», – вспоминает просьбу своего клиента адвокат.

22-летний сын Равиля Мингазова Юсуф, который знал своего отца только по телефонным звонкам из тюрьмы, сравнил репатриацию со смертным приговором, сказав, что в России его убьют.

Несколько месяцев назад, рассказали родственники изданию, представители российских спецслужб побывали в доме у матери осужденного в Татарстане. Они попросили ее подтвердить личность сына по фотографии и биографические данные, сообщив, что делают для него паспорт.

Как поясняет газета, в последние годы ОАЭ возвращают на родину бывших заключенных Гуантанамо, которые были переданы им США. Американские должностные лица в свою очередь просят власти Эмиратов не выдавать России Равиля Мингазова. Абу-Даби же пообещали не делать этого без согласия Вашингтона.

О том, что США передали Объединенным Арабским Эмиратам россиянина Равиля Мингазова, который находился в Гуантанамо в течение 14 лет без предъявления официальных обвинений, стало известно в 2017 году. По версии Вашингтона, он воевал против Северного альянса на стороне движения «Талибан». Кроме того, его подозревали в связях с экстремистской группировкой, которая имела отношение к боевикам «Аль-Каиды».

Россиянина задержали осенью 2002 года в Пакистане. Сам он отрицал причастность к террористической деятельности.

Власти РФ неоднократно требовали от США вернуть его на родину, где он находился в розыске по подозрению в нарушении целого ряда законов. В Вашингтоне же утверждали, что узник с неприязнью относится к России и не хочет быть репатриированным.