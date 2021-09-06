В Китае началось производство российско-китайского самолета CR929, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на издание «Цзефан Жибао».

Главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) Ян Чжиган сообщал, что сборка первого CR929 начнется в текущем году.

Начало сборки означает завершение работ по проектированию, согласование сторонами основных параметров машины (форма фюзеляжа, размеры и основные конструкционные материалы) и решение вопроса с поставщиками.

Макет российско-китайского самолета CR929 был продемонстрирован в ноябре 2018 года. Базовая версия CR929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем. Первый испытательный полет самолета намечен на 2023 год. Планировалось, что CR929 составит конкуренцию самолетам европейского Airbus и американского Boeing.

Самолет разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и COMAC. Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская – за фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение. Россия вложит в проект около 600 млрд рублей, что больше всех других авиастроительных программ вместе взятых.

В сентябре 2020 года газета Asia Times​​​​​​​ сообщилао том, что проект был фактически остановлен, а у российских и китайских инженеров возникли серьезные разногласия в вопросе передачи ключевых технологий Поднебесной.