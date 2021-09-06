В Турции начались продажи книги президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана под названием «Более справедливый мир возможен» (Daha Adil Dünya Mümkün), сообщает агентство Anadolu.

В своей книге глава Турецкой Республики подробно описывает усилия Анкары по обеспечению справедливости для всего человечества. Эрдоган обращает внимание на дилеммы глобальной политики, в частности на несправедливость, миграционный кризис, международный терроризм и проблему исламофобии, а дискриминацию и двойные стандарты в мире раскрыл на примере ООН.

Также глава государства привлек внимание ООН к таким проблемам, как легитимность, дееспособность, эффективность, инклюзивность, представительство и система управления. Президент Турции уверен, что Совет Безопасности ООН нуждается в фундаментальном реформировании. Анкара продолжит призывать к реформе ООН, руководствуясь идеей о том, что «мир больше пяти». Цель Турции – установить систему, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот – прав тот, кто силен, заверил Эрдоган.

Турецкий лидер также выразил убеждение, что «в мире, где умирают дети и где их убивают, нет невиновных». Он считает, что правосудие – это то, в чем больше всего нуждается современное мировое сообщество.

«К сожалению, институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции», – говорится в книге. В век, когда утеряно милосердие, политики обязаны обеспечить справедливость и стать голосом совести, убежден президент Турции.

Решить проблемы современности посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого, невозможно, подчеркнул автор книги. Более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает глава турецкого государства. «В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», – подчеркивает президент Турции.

Все доходы от книги, изданной Turkuvaz Kitap и переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.