Украинская чиновница из города Ромны в Сумской области занималась в рабочее время «черной магией», пытаясь навести порчу на мэра Олега Стогния и других сотрудников, сообщает телеканал ТСН.

Сам градоначальник сказал журналистам, что женщина, возглавляющая отдел кадров, в течение несколько месяцев методично подбрасывала к его двери кабинета землю с кладбища и «разный хлам».

Якобы, такой ритуал способен навлечь несчастье и беды на потенциальную «жертву» и принести горе в ее семью, считала она. Увлекшуюся оккультизмом сотрудницу вычислили по камерам наблюдения, однако она свой свой поступок комментировать отказалась.

«Я ее вызвал к себе и своих подчиненных и сказал: «Пожалуйста, объясните нам, что вы делали?» Сидит, молчит, глазами только водит», – рассказал мэр.

После этого разговора чиновница покинула пост по собственному желанию, однако все обвинения в свой адрес отвергла. Позже руководство приняло решение пригласить священника, чтобы он освятил кабинеты. Служитель заявил, что на такие бессмысленные поступки не стоит обращать внимания, а подсыпание кладбищенской земли назвал «отголоском языческой культуры».

Ранее жительницу Гудермеса в Чечне заставили публично извиняться за визит к колдунье. Силовики обыскали дом пенсионерки и нашли «доказательства» ее причастности к занятиям «черной магией».

По словам женщины, она пошла на этот шаг из-за развода дочери и воспользовалась услугами незнакомки, предложившей воссоединить супругов. Местное духовенство назвало такие действия «колдовством, способным убить человека». Это уже не первый случай, когда жители Чечни публично раскаиваются в занятии колдовством.