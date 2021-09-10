Палата представителей Ливии приняла закон о президентских выборах. Почти после нескольких месяцев острой дискуссии депутатам удалось найти законодательную почву для запуска прямого голосования, намеченного на декабрь этого года. По крайней мере, документ вносит ясность в то, что касается полномочий и обязанностей главы государства.

В частности, упоминается право назначать или отстранять от должности премьер-министра, а также вице-президента. Говорится, что президент выступает главнокомандующим вооруженными силами (ВС) и имеет право вводить чрезвычайное положение, если получит одобрение Совета национальной безопасности и если в течение 10 следуюших дней инициативу передадут парламенту для утверждения. Кроме того, президент получает право назначать и увольнять главу Службы общей разведки, но, опять же, необходимо утверждение со стороны депутатов.

Помимо этого, принятый закон содержит правила баллотировки на высший государственный пост. В частности, выдвигать свою кандидатуру имеет возможность уроженец Ливии без иностранного гражданства, мусульманин, который не будет состоять в браке с иностранкой.

Принятая инициатива вписывается в процесс всеобъемлющего общенационального примирения, о запуске которого официально объявил глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи 6 сентября.

Покончить с призраками прошлого

Одним из важнейших элементов этого процесса станет освобождение арестованных по различным делам, против которых были вынесены судебные постановления. Так, в минувшие выходные появились сообщения о том, что из тюрьмы был выпущен после вынесения оправдательного приговора младший сын Муаммара Каддафи – Саади.

В Мисрате были освобождены бывший начальник службы внутренней безопасности генерал Мансур Дау, который был арестован вместе с Каддафи в Сирте в 2011 году, и генерал-майор Наджи Харира, соратник и соплеменник покойного лидера Джамахирии. Вместе с тем с другими политзаключенными свобода была дана бывшему личному секретарю Каддафи Ахмеду Рамадану.

«Эти решения не были бы приняты, если бы не реальное и серьезное желание ливийского народа перевернуть болезненные страницы прошлого, преодолеть разногласия, отказаться от раскола, остановить кровопролитие и положить конец страданиям», – отметил аль-Менфи.

Символично, что останки Каддафи, который был убит в октябре 2011 года на волне антиправительственных выступлений, решено передать его племени для того, чтобы их перезахоронили.

В частности, арабские источники обращают внимание на то, что между ключевыми представителями Мисраты и старейшинами племен аль-каддафа и аль-муджабар уже достигнута договоренность о передаче праха не только Каддафи и его сына Муатассима, но и соратника ливийского лидера, возглавлявшего оборонное ведомство, Абу Бакра Юниса Джабера.

Конечно, со дня убийства бывшего лидера Джамахирии прошло около 10 лет, но место его погребения остается тайной. Сведения об этом, как считается, открыты только очень узкой группе лиц, которые принимали участие в похоронах.

Раздел Ливии

Признаком продвижения процесса примирения является и разблокировка границ. В частности, накануне Ливия и Тунис приняли решение по поводу скорейшего открытия рубежей и возобновления сообщения – как сухопутного, так и воздушного – между североафриканскими государствами. Как отмечается на странице Правительства национального единства, соответствующая инициатива была принята по итогам визита к соседям ливийского премьера Абдель Хамида Дбейбы.

Но весь комплекс мер не вызывает никакого доверия у экспертов, занимающихся Ливией. В частности, большие опасения у специалистов вызывает тактика командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

Как считает старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи, самоназванный фельдмаршал может эксплуатировать идею выборов, но не верить в ее состоятельность.

Подозрительным аналитик называет то, что Хафтар в эти месяцы пытался укрепить и усилить контроль над территориями, которые уже входят в его зону ответственности: это Киренаика, а также некоторые участки Феццана. Там были развернуты дополнительные формирования ЛНА.

Харшауи высказывал мысль, что на практике командующий ЛНА вполне может воспользоваться мягкостью и слабоволием как администрации президента США, так и офиса новоназначенного специального посланника ООН для того, «чтобы сформировать новое параллельное правительство в Киренаике».

Командующего ЛНА уже подозревали в попытках создать такую формулу в апреле 2020 года, однако тогда ему воспрепятствовали международные игроки. Сейчас же обстоятельства выглядят для Хафтара более удобными. Не исключено, что в этой ситуации он просто переложит всю ответственность за эскалацию на правительство Дбейбы и пустит под откос процесс выборов. То, что глава ЛНА в эти недели начинает лоббистскую кампанию в Вашингтоне для подготовки к декабрьским выборам, уже вселяет тревогу.