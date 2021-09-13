Авторы поправок, представители одной из партий, предлагают сажать на пожизненный срок любого педофила, если преступление сопряжено с насилием или тяжкими последствиями либо совершено в отношении двух и более несовершеннолетних до 18 лет. Максимально жесткое наказание предусматривается за любое повторное (!) преступление.

Парламентарии не скрывают, что толчком к пересмотру существующих статей УК стала череда страшных преступлений, произошедших этим летом. Однако эксперты указывают на недоработки поправок, поскольку опытом тюремных психологов и силовиков доказано: почти все педофилы – рецидивисты. Так зачем давать даже единственный шанс маньякам? Причем не на исправление, а на преступление.

Громкие дела этого года

То ли по случайному, но все равно роковому совпадению, то ли по назревшему в обществе недовольству, которое стало выливаться в суды Линча над педофилами, данный законопроект был вынесен на рассмотрение именно в то время, когда число и жестокость преступлений над несовершеннолетними достигло в России своей «критической массы».

Поправки к статьям 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ появились, во-первых, в день, когда полицейские по горячим следам нашли пропавшую накануне 10-летнюю школьницу из-под Гатчины в Петербурге в квартире 33-летнего мужчины, который заманил ее туда через соцсети и еще не успел сделать с ней задуманное. А во-вторых, спустя два дня после обнаружения в Киселевске Кемеровской области тел двух 10-летних школьниц. С Анастасией Феслер и Ульяной Дегтярь жестоко расправился 41-летний Виктор Пестерников, уже отбывавший в тюрьме 10-летнее наказание за половую неприкосновенность ребенка.

Тремя неделями ранее в Тюмени было обнаружено тело также убитой и перед этим изнасилованной 9-летней Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня и которую волонтеры и правоохранители масштабно искали почти полтора месяца. Она была найдена в двух километрах от дома, в месте, которое много раз прочесывали поисковики. Ее тело было расчленено и лежало в пакете, которое до этого, как оказалось, хранилось в холодильнике. Убийцей оказался 40-летний экс-спецназовец и помощник участкового в Тюмени Виталий Бережной. У него у самого есть дочь.

«Педофилию не победить»

Эти громкие дела, которые потрясли страну, – лишь вершина айсберга, на которую обратило пристальное внимание СМИ, возможно, потому что закончились они непоправимыми трагедиями, и именно жестокие убийства шокировали россиян.

Но на самом деле ужасает даже просто статистика по половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2019-м в стране официально было зарегистрировано 14 тысяч случаев изнасилований или домогательств в отношении несовершеннолетних. Причем, как отмечал тогда представитель МВД России Вадим Гайдов, «каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое двенадцатое – родителями». На тот момент был зафиксирован рост преступлений против детей на 42% за последние пять лет. Сейчас это уже другие цифры.

Только за 2020 год и только в Санкт-Петербурге полиция задержала 69 педофилов, хотя за предыдущие 5 лет там было поймано 22 таких преступника, сообщил начальник городского отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних, полковник МВД Алексей Родин, которого называют «охотником» на педофилов. По его мнению, большим подспорьем в раскрытии преступлений против половой неприкосновенности стали уличные камеры видеонаблюдения.

Но при этом Алексей Родин отметил «Фонтанке», что «педофилию нельзя победить»: «Это болезнь». Процентное соотношение педофилов, которые выходят из тюрьмы и вновь совершают преступление, стремится к 100%, добавил полковник МВД.

Его слова подтверждает и психолог Владимир Рубашный, который трудится в системе ФСИН почти 20 лет. Он отмечает, что работа с такими преступниками в местах заключения не осуществляется должным образом. «Никакой реабилитации, никакой коррекции поведения, никакой специфической формы воздействия ни со стороны психологической службы, ни со стороны психиатрических подразделений. Они там присутствуют, но у них нет таких компетенций», – пояснил эксперт, поскольку «преступник должен сам прийти к тому, что у него болезнь и его надо лечить».

«В противном случае он всегда найдет способы увильнуть от лечения и остаться при своем», – заявляет тюремный психолог. Тем более что педофилы, по его наблюдениям, очень легко приспосабливаются к условиям заключения и чаще всего быстро выходят по УДО, а после освобождения продолжают вести криминальную деятельность. «Маньяк, как правило, это серия», – констатирует и полковник Родин.

При этом за освободившимися преступниками в России нет контроля, продолжает начальник «детского» отдела МВД по Петербургу. «Их настолько много, что это (отследить – прим. «Фонтанки») невозможно. Преступник выходит на крыльцо отдела полиции, видит рядом детскую площадку и может прямо сейчас совершить там изнасилование и убийство ребенка», – сказал Родин, добавив, что полицейские не могут ходить за руку с каждым преступником.

Кроме того, росту числа подобных преступлений в последнее время способствует в том числе отказ самих несовершеннолетних жертв насилия или их родителей свидетельствовать против педофилов. И дело тут вовсе не в страхе стигматизации, как раньше. Сейчас некоторые школьницы 12-15 лет нередко добровольно – за деньги или подарки – вступают в интимные отношения со взрослым мужчиной или разрешают себя фотографировать в откровенных позах, отметила старший научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России» Елена Тимошина.

«Недоверие к системе правосудия»

Также правоохранители регистрируют в России достаточно много преступлений, связанных с самосудом над педофилами. После резонансных дел люди особенно активно требуют смерти для виновных. В очередной раз поднимаются споры о возвращении смертной казни насильников детей. И пока мораторий на нее не снят, месть и справедливое, по мнению разъяренных людей, наказание может получится в самостоятельном его исполнении.

По мнению экспертов, проблема здесь кроется в недоверии к системе правосудия. Действительно, иногда оно настигает педофилов слишком поздно, например, когда за их плечами уже десятки пострадавших детей, а по сути, десятки сломанных судеб. Так, в 2019-м в Астраханской области был осужден 58-летний местный житель: его признали виновным по 43 эпизодам изнасилований и домогательств в отношении несовершеннолетних и назначили 25 лет лишения свободы, постановив также амбулаторное лечение «в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии».

А в июле 2021-го в Калининграде 34-летнего Анатолий Сорокинин, который работал фотографом-волонтером в детском центре и, пользуясь служебным положением, развратил 33 ребенка от 5 до 15 лет, был приговорен только к 14,5 годам заключения.

Директор Центра психологического консультирования ВШЭ Ирина Макарова отмечает: «Недоверие к суду подпитывает аффект, вызывает ощущение, что наказания, соответствующего той вине, которая лежит на человеке, не последует. То есть самосуд является следствием того, что происходит в обществе, что мы не доверяем системе, которая должна назначать адекватное вине наказание». И, вполне вероятно, что ситуация усугубилась после того, как на свободу в марте этого года после 17 лет заключения вышел скопинский маньяк, который на протяжении 4 лет в своем подвале-бункере измывался над двумя несовершеннолетними девочками.

Возможно, по этой причине разъяренные тюменцы требуют сейчас выдать им на растерзание экс-силовика Виталия Бережного, признавшегося в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Ее мать, которую нельзя назвать образцовой, в эфире федерального канала заявила, что могла бы лично расправиться с ним.

А в Самаре 3 сентября в полицию пришел местный житель и признался, что накануне убил своего лучшего друга Олега Свиридова, узнав, что тот насиловал его дочь. Следствие выяснило, что действительно 32-летний убитый с 2016 по 2021 год совершил действия сексуального характера в отношение девочек 6 и 8 лет в поселке Прибрежный. Свои преступления он снимал на телефон, эти ролики и увидел отец. Кстати, против Свиридова ранее также заводились дела о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Суды Линча и казнь – не выход

Однако суд Линча – плохой выход не только для самих «карателей», но и для общества в целом, уверены эксперты. Потому что иногда расправа, например, происходит ошибочно. В августе 2020-го в городе Верхняя Пышма Свердловской области пятеро мужчин и три девушки жестоко избили, а затем изнасиловали железной трубой 48-летного водителя «газели» Дмитрия Чикваркина, который скончался от полученных травм.

Причиной такой расправы стали слова двух девочек четырех и десяти лет, дочерей одной из участниц убийства, что «дядя Дима их трогал». Позже девочки признались, что пошутили, и это было доказано экспертизой. Причем Чикваркин подвозил девочек к их тете по просьбе матери одной из них, которая отдыхала с друзьями и которой дети мешали полноценно «расслабиться». Знакомая убитого утверждает, что больше всего травм Дмитрию нанесли именно женщины: «А мужики были в качестве «группы поддержки»».

Этот самосуд поражает еще и тем, что семьи убийц мужчины, которого приняли за педофила, объявили сбор денег на очень хороших адвокатов, чтобы не получить, как предполагают соседи, высшую меру наказания. У Дмитрия Чикваркина осталась жена, две дочери и маленький внук, которым с анонимных аккаунтов в соцсетях поступают угрозы о расправе и с ними. А хозяйку дачи, где произошло убийство, полицейским пришлось даже скрывать.

Психолог Андрей Зберовский уверен, что пока в России не будет возвращена смертная казнь для педофилов-рецидивистов, самосуды станут повсеместными. Однако такая позиция – тоже весьма скользкая.

Полковник Родин считает, что суды должны давать максимальное наказание педофилам, вплоть до пожизненного заключения, поскольку сейчас, как можно было убедиться выше, за изнасилование даже десятков детей «нелюдей» приговаривают на сроки от 12 до 20 лет. При этом Родин против расстрела педофилов, потому что, по его опыту, во время отбытия наказания раскрываются их прошлые преступления. Это тоже надо учитывать.

И тем не менее, как сказал еще в 2019-м представитель МВД России Вадим Гайдов: «нужны кардинальные меры» для разрешения сложившейся ситуации. Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко предложил обратиться к опыту США, где: применяется химическая кастрация педофилов, действует многоуровневая система контроля за лицами, совершившими сексуальные преступления, освобожденные по УДО насильники не имеют право находится рядом с совершеннолетними, проживать рядом со школами и садиками, на общедоступных сайтах публикуются имена педофилов.

Эксперты из разных отраслей отмечают: тот законопроект относительно ужесточения наказания педофилов, который поступил на рассмотрение, не должен стать лишь пиар-ходом в последние перед выборами в Госдуму дни. И, разумеется, предложенные в нем меры не должны касаться только педофилов-рецидивистов, поскольку, как отметили правоохранители и тюремные психологи, все педофилы – рецидивисты, и за ними, как заметиладвокат Алексей Гавришев, нужен «надзор, которого в настоящее время в России нет».