ПОЛИТИКА
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Трамп объявляет войну картелям
Мексика экстрадировала в США наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро и еще 29 членов картелей, включая подозреваемого в убийстве американского шерифа
Трамп объявляет войну картелям
Каро Кинтеро / Reuters
28 февраля 2025 г.

Мексика передала США основателя Гвадалахарского картеля Рафаэля Каро Кинтеро и еще 29 членов наркокартелей. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Минюст США.

Кинтеро, один из самых разыскиваемых преступников DEA, занимался торговлей наркотиками в США в 1970-1980-е годы. Он был осужден на 40 лет за похищение, пытки и убийство американского агента Энрике Камарены, но в 2013 году его освободили из-за юридической ошибки. После побега он снова был задержан в 2022 году, и с тех пор США добивались его экстрадиции.

Как отмечает Reuters, передача преступников произошла на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который 4 марта намерен ввести 25-процентные пошлины на мексиканский импорт.

«Каро Кинтеро, главарь картеля, развязавший насилие и разрушения по всей территории США и Мексики, четыре десятилетия возглавлял список самых разыскиваемых преступников DEA, и сегодня мы можем с гордостью сообщить, что он прибыл в США, где и восторжествует правосудие», — заявил и.о. главы управления Дерек Мальц.

Среди экстрадированных — Мартин Сотело, подозреваемый в убийстве заместителя шерифа Неда Берда в Северной Каролине в 2022 году.

Генпрокурор Пэм Бонди подчеркнула, что картели будут уничтожены.

«Президент Дональд Трамп ясно дал понять, что картели — это террористические группировки, и Минюст намерен их уничтожить», — заявила она.

Во время инаугурационной речи 20 января Трамп пообещал объявить все наркокартели в США террористическими организациями.

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