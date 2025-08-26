Украинские военные подтвердили, что российская армия впервые с начала полномасштабной войны зашла на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил «Суспільному» представитель оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.
«Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции», — сказал он.
Проект DeepState ранее утверждал, что российские подразделения заняли села Запорожское и Новогеоргиевка на границе с Запорожской и Донецкой областями. По данным аналитиков, российская армия укрепляет позиции и накапливает пехоту для дальнейшего продвижения.
Вместе с тем украинские военные подчеркнули, что сообщения об оккупации этих населенных пунктов не соответствуют действительности.
В группировке «Днепр» заявили, что к вечеру 26 августа Силы обороны остановили продвижение противника и продолжают контролировать Запорожское. По словам представителей ВСУ, в районе Новогеоргиевки продолжаются тяжелые бои, в ходе которых российская армия несет значительные потери.
По оценке DeepState, Россия оказывает давление вдоль линии от района Дачного до Темировки, почти не используя технику. Основная тактика — штурмовые пехотные группы при поддержке дронов и артиллерии.
«Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага, стабилизировать ситуацию и не дать противнику зайти дальше в глубину. Но, к сожалению, пока враг чувствует потенциал успеха и посылает бесконечную пехоту в штурмы», — говорится в сообщении DeepState.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.