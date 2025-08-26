Украинские военные подтвердили, что российская армия впервые с начала полномасштабной войны зашла на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил «Суспільному» представитель оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

«Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции», — сказал он.

Проект DeepState ранее утверждал, что российские подразделения заняли села Запорожское и Новогеоргиевка на границе с Запорожской и Донецкой областями. По данным аналитиков, российская армия укрепляет позиции и накапливает пехоту для дальнейшего продвижения.

Вместе с тем украинские военные подчеркнули, что сообщения об оккупации этих населенных пунктов не соответствуют действительности.