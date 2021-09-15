Министра иностранных дел Сергея Лаврова уже много лет связывают «очень близкие отношения» с сотрудницей МИД Светланой Поляковой, утверждают «Важные истории».

По сведениям издания, ее партнеры и родственники стали занимать ключевые посты в министерстве, а она сама и ее семья владеют активами, в том числе зарубежными, стоимостью свыше ₽1 млрд.

Лаврова и Полякову якобы связывают давние и близкие отношения, хотя официально министр женат на Марии Лавровой. Светлана трижды путешествовала вместе с министром, а ее телефон у нескольких контактов записан как «Светлана Лаврова» или «Лаврова Светлана».

Полякова также сопровождала Лаврова в узком кругу на церемонии открытия храма преподобного Сергия Радонежского в Царском селе в 2014 году, на которой присутствовал президент Владимир Путин. Женщина была представлена как «Полякова Светлана Александровна, сотрудник Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Источник, связанный с МИД, сообщил, что подруга Лаврова приобрела значительное влияние в ведомстве. Так, на несколько ключевых постов были назначены ее друзья: бывший партнер по бизнесу Роман Садулин стал заместителем управделами министерства, а вдова ее покойного брата Екатерина Вадьяева получила должность в ГлавУпДК при МИД России. По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников министерства, недовольных ситуацией, были вынуждены уволиться.

Влиятельной сотруднице МИД принадлежит квартира 260 м² в элитном ЖК «Пречистенка 13» в центре Москвы. В доме всего 15 апартаментов и, помимо Поляковой, квартирами в нем владеют мама гимнастки Алины Кабаевой, а также один из самых богатых людей России основной владелец СИБУРаЛеонид Михельсон. Квартира почти такого же метража в этом доме продается более чем за ₽700 млн.

В то же время подруга Лаврова владеет апартаментами в элитном жилом комплексе в Сочи стоимостью ₽50 млн и домом в деревне Палицы в Подмосковье за ₽57 млн. Дочь Поляковой Полина училась в Imperial College Business School в Лондоне, а живет в районе Кенсингтон – одном из самых дорогих в Лондоне. В 2016 году семья арендовала там квартиру на 999 лет за ₽440 млн. Общая стоимость недвижимости семьи Поляковой составляет более ₽1 млрд.

Также у Светланы есть целый автопарк люксовых автомобилей. Ей принадлежит Porsche, два дорогих Mercedes, а до 2016 года она еще владела Bentley. В этом году мать Светланы Поляковой пенсионерка Тамара тоже обзавелась автомобилем Mercedes за ₽20 млн. Сам министр, по информации СМИ, также владеет элитной недвижимостью стоимостью более ₽600 млн.

Как отмечают «Важные истории», ни МИД, ни Светлана Полякова не ответили на вопросы журналистов.

Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 15 лет. На предстоящих выборах в Госдуму он вошел в первую пятерку партийного списка «Единой России». Его официальный доход составляет ₽10 млн в год.