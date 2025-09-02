ПОЛИТИКА
Трамп обвинен в нарушении закона XIX века
Cуд в Калифорнии признал, что Дональд Трамп нарушил закон, когда направил военных в Лос-Анджелес для разгона протестов против иммиграционных рейдов
Президент США Дональд Трамп / AP
2 сентября 2025 г.

Федеральный суд в Калифорнии постановил, что администрация президента США Дональда Трампа нарушила закон, введя бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес после протестов против иммиграционных рейдов. 

Судья Чарльз Брейер указал, что Трамп и министр обороны Пит Хегсет нарушили закон 1878 года — Posse Comitatus Act. Этот закон запрещает использовать армию внутри страны для полицейских и правоохранительных функций, за исключением отдельных случаев. 

Суд запретил применять военных в Калифорнии для арестов, задержаний, обысков, патрулирования и подавления беспорядков. Запрет вступит в силу через полторы недели, чтобы дать администрации время на подачу апелляции. 

«Лос-Анджелес стал первым городом США, куда президент Трамп и министр Хегсет направили войска, но не последним», — отметил судья Брейер в решении. 

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который подал иск против федеральных властей, заявил, что жители добились «необходимого ответа на незаконную милитаризацию города Трампом». 

В начале июня в Лос-Анджелесе произошли столкновения с участием сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). За неделю были арестованы более ста иммигрантов. После этого Трамп распорядился направить в город две тысячи бойцов Национальной гвардии и морских пехотинцев. 

Ньюсом потребовал отменить решение о вводе войск и пообещал оспорить его в суде. В июне судья Брейер уже признавал использование Нацгвардии незаконным, однако апелляционный суд отменил это решение. Тогда речь не шла о нарушении закона Posse Comitatus. Сейчас же федеральный суд впервые прямо указал на это нарушение. 

