Федеральный суд в Калифорнии постановил, что администрация президента США Дональда Трампа нарушила закон, введя бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес после протестов против иммиграционных рейдов.

Судья Чарльз Брейер указал, что Трамп и министр обороны Пит Хегсет нарушили закон 1878 года — Posse Comitatus Act. Этот закон запрещает использовать армию внутри страны для полицейских и правоохранительных функций, за исключением отдельных случаев.

Суд запретил применять военных в Калифорнии для арестов, задержаний, обысков, патрулирования и подавления беспорядков. Запрет вступит в силу через полторы недели, чтобы дать администрации время на подачу апелляции.

«Лос-Анджелес стал первым городом США, куда президент Трамп и министр Хегсет направили войска, но не последним», — отметил судья Брейер в решении.