Федеральный суд в Калифорнии постановил, что администрация президента США Дональда Трампа нарушила закон, введя бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес после протестов против иммиграционных рейдов.
Судья Чарльз Брейер указал, что Трамп и министр обороны Пит Хегсет нарушили закон 1878 года — Posse Comitatus Act. Этот закон запрещает использовать армию внутри страны для полицейских и правоохранительных функций, за исключением отдельных случаев.
Суд запретил применять военных в Калифорнии для арестов, задержаний, обысков, патрулирования и подавления беспорядков. Запрет вступит в силу через полторы недели, чтобы дать администрации время на подачу апелляции.
«Лос-Анджелес стал первым городом США, куда президент Трамп и министр Хегсет направили войска, но не последним», — отметил судья Брейер в решении.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который подал иск против федеральных властей, заявил, что жители добились «необходимого ответа на незаконную милитаризацию города Трампом».
В начале июня в Лос-Анджелесе произошли столкновения с участием сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). За неделю были арестованы более ста иммигрантов. После этого Трамп распорядился направить в город две тысячи бойцов Национальной гвардии и морских пехотинцев.
Ньюсом потребовал отменить решение о вводе войск и пообещал оспорить его в суде. В июне судья Брейер уже признавал использование Нацгвардии незаконным, однако апелляционный суд отменил это решение. Тогда речь не шла о нарушении закона Posse Comitatus. Сейчас же федеральный суд впервые прямо указал на это нарушение.