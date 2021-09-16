ТУРЦИЯ
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Количество политических партий в Турции достигло 116
За последние девять месяцев было зарегистрировано 13 новых политических партий, а в 2020 году – 27
Количество политических партий в Турции достигло 116
Количество политических партий в Турции достигло 116 / Others
16 сентября 2021 г.

Число политических партий в Турции достигло 116, сообщило Министерство внутренних дел Турецкой Республики, передает Daily Sabah.

За последние девять месяцев было зарегистрировано 13 новых политических партий, а в 2020 году – 27.

Все больше партий образуется по мере того, как члены уже существующих покидают их, чтобы сформировать свои собственные.

Большинство новых партий можно охарактеризовать как откололовшиеся от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP).

Из первой вышли Партия демократии и прогресса (DEVA) во главе с бывшим вице-премьером Али Бабаджаном и Партией будущего во главе с бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу. Во вторую группу входят Партия перемен Мустафы Сарыгюля и Партия Родины Мухаррема Индже.

В прошлом месяце депутат от Хорошей партии Умит Оздаг объявил о создании Партии победы. При этом опросы показывают, что у турецкого народа нет запроса на создание новых политических партий, указывает Daily Sabah.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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