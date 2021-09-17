Глава Чечни Рамзан Кадыров в совместном эфире с председателем парламента республики Магомедом Даудовым в Instagram предложил живущему в Европе Анзору Масхадову – сыну убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова – приехать на родину и «подорвать себя в центре Грозного», пишет «Кавказ.Реалии».

По мнению Кадырова, таким образом Масхадов должен «доказать свое мужество».

«Я живу в самом центре Грозного. Приходи, если ты мужчина, готовый отвечать за свою жену и детей. Покажи это людям. Приходи и подорви себя в центре Грозного. Тогда мы скажем, что ты нормальный парень. Ты не мужчина, чтобы сделать что-либо из этого», – обратился глава Чечни.

Вдобавок он предложил бывшему полевому командиру и премьеру Ичкерии Ахмеду Закаеву отправить в Чечню одного из своих сыновей, чтобы он также «подорвал себя и умер на газавате».

«Закаев, ты разве не стыдишься своей жены вот такие разговоры делать? Ты разве не стыдишься своих детей? У тебя же два сына, отправь хотя бы одного умереть в газавате. Тебе потом будет проще говорить. Ты отправил 5 тысяч чужих людей из Европы в Сирию, тогда почему не отправишь хотя бы одного сына? Или почему не отправишь его домой, сказав: «Иди, подорви себя, ведь с погибшим в газавате сыном у меня будет основание вести разговоры»? У тебя нет мужества для этого», – заявил Кадыров.

Глава республики также призвал своих критиков оставить «интернет-войну», приехать в Чечню и воевать с ним в реальной жизни.