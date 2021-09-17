Власть в России так упорно боролась с оппозицией в лице ныне осужденного Алексея Навального и запрессованных его сторонников, что забыла: свято место пусто не бывает. В итоге высвободившийся протестный потенциал дружно перешел к коммунистам. Поскольку политологи, блогеры и общественность решили, что «лучшим вариантом нанесения урона режиму в нынешних условиях является голосование за КПРФ».

Вряд ли эта, хоть и вторая в стране, партия думала, что после стольких лет на политической арене она реально станет оппозиционной, и уж точно она не ожидала массовой поддержки, пусть и от противного. Правда, одновременно с этим она получила и получает все прелести «кости в горле». Так, 17 сентября в Москве задержали доверенное лицо кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Аскера Гейдарова, 14 сентября в Петербурге избирком вознамерился снять с голосования в Заксобрание сразу нескольких кандидатов-коммунистов, а в регионах пресса до сих пор не стесняется в эпитетах и определениях новых старых оппозиционеров.

Контрпропаганда полным цветом

Аккурат перед выборами избирком Ленинградской области заявил о намерении снять с выборов в региональное Заксобрание VII созыва четырех представителей КПРФ. Как сообщают «Тайны Ленинградского двора», один из этих кандидатов якобы «забыл» задекларировать 3 млн рублей, а другой – не сообщил о своих акциях американского банка JPMorgan Chase на сумму более 14 млн рублей.

В конце июля по причине подобной «забывчивости» Центризбирком снял с выборов крупного спонсора КПРФ, владельца «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, который был третьим номером федерального списка коммунистов в Госдуму. Бизнесмен не задекларировал акции белизской компании Bonto Ltd, а еще у него были найдены полтора десятка скрытых счетов в австрийских и швейцарских банках в золоте и инвалюте на миллионы долларов и евро.

В аффилированности с зарубежными активами были заподозрены и другие высокопоставленные коммунисты. В статьях, которые дублируются из издания в издание, такое беспамятство именно КПРФ уже окрестили «Красной амнезией», а их авторы почему-то не стали изучать доходы и офшоры тех же «единороссов».

При этом независимые политтехнологи напомнили избирателям о контрпропаганде – специальном комплексе мер, направленных на борьбу с идеологической пропагандой противника. Она предполагает «наличие ранее изученной информации о целевой аудитории, которая определяется сущностью идей, требующих нейтрализации». С этой ремаркой экспертов уже иначе воспринимаются тексты вроде такого: «Подозрительное «беспамятство», поражающее высокопоставленных и состоятельных членов КПРФ всякий раз, когда необходимо обнародовать сведения о своей зарубежной собственности и активах, являет собой разительный контраст с официальной риторикой «зюгановцев». Ведь на словах коммунисты постоянно требуют бороться с теневым капиталом и офшоризацией российской экономики».

Но сейчас «достается» и небогатым коммунистам, парадокс внезапной популярности которых, по сути, заключается лишь в том, что «пусть лучше они». В их адрес в прессе встречаются эпитеты вроде: «зомби-коммунисты», «кандидаты-каламбурщики», «мусорные креативщики», «красные рэперы». И вообще любой шаг любого члена этой партии сейчас рассматривается чуть ли не под лупой, правда, избирательно. Так, кандидат от КПРФ в Кирово-Чепецком округе Сергей Мамаев попытался привлечь молодежь агитационным рэпом с предположительно оскорбительным названием «Лучше красный, а не голубой». Кандидат противопоставлял «красных» – справедливых коммунистов и «голубых» единороссов, что вызвало осуждение. Все забыли, что такой «ход» придумал не Мамаев и не сегодня: этот подростковый слоган КПРФ уже использовал в 2009-м.

А вот по лидеру КПРФ, отмечает «Новая газета», наносит «пропагандистский залп» лично ведущий Владимир Соловьев: «В последнем выпуске (своего утреннего шоу – прим. редакции) он ерничал над «ворожеями и колдунами» в окружении Геннадия Зюганова, за два дня до этого напрямую обращался к лидеру КПРФ с тем, что «у вас партию угоняют» сторонники Навального».

«Вылезли за рамки допустимого»

Некоторые эксперты были уверены, что КПРФ вообще снимут с выборов, так как «коммунисты превратились в проблему». Об этом, в частности, говорил еще 30 июля авторитетный политолог Глеб Павловский. «Это результат того, что власти считают, что они окончательно достроили свою систему и в этой системе уже не может быть сопротивления», – пояснил он тогда свою позицию в интервью «Дождю».

По мнению политологов, властям не дает покоя даже мысль о потенциально возможном увеличении присутствия коммунистов в Думе и, соответственно, отъеме части голосов у «Единой России». «Коммунисты на фоне деградации и потери популярности «ЕР» начали расти слишком быстро. В этом смысле они вылезли за те рамки допустимого, которые им были обозначены», – размышляет политический географ Дмитрий Орешкин.

Политолог Аббас Галлямов тоже признает, что «на этих выборах получилось так, что КПРФ сместилась в нишу радикальной оппозиции»: «Не полностью, конечно, но тренд налицо. Связано это, во-первых, с зачисткой несистемной оппозиции; во-вторых, с фактором Грудинина. Навальный сидит, Гудкова и Волкова выдавили из страны, Соболь с Галяминой осуждены и лишены возможности баллотироваться... В этой ситуации история с Грудининым и выдвинувшими его непокорными коммунистами оказывается главным предвыборным скандалом. Кого больше всех долбят сейчас по телевизору? Навального? Нет, коммунистов. Вот в результате всего этого и происходит «радикализация» образа компартии».

Могли рассчитывать на прощение, но…

В итоге одной из самых интересных интриг уже начавшихся выборов стало будущее КПРФ, о которой еще несколько месяцев назад, кроме пенсионеров, по сути, никто и не думал. Поскольку, отмечает и социолог Григорий Юдин, «в условиях обрушения водораздела между «системной» и «несистемной» оппозицией партия оказалась в точке концентрации протестной энергии».

Эксперт также напоминает: «Пять лет назад выборы закончились для партии практически катастрофой – она сильно потеряла голоса, и ее догнала ЛДПР». Если после этого в КПРФ все еще рассчитывали на то, что удастся как-то договориться с Кремлем и приподнять позиции, то история с президентскими выборами 2018 года положила этим надеждам конец, говорит эксперт, имея в виду, что КПРФ тогда выставила «в качестве мальчика для битья бывшего единоросса Грудинина и отправила его пропагандировать сталинизм», рассчитывая, что в обмен на это ей дадут набрать столько голосов, сколько она сможет. Однако Грудинин и тогда «получил фронтальную атаку с центральных каналов ТВ, как будто бы он всерьез борется за президентский пост». В итоге в том же году Кремль обнулил победу КПРФ на выборах в Приморском крае, а через год история повторилась на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Теперь еще и выборы-2021 подлили масла в огонь.

Эксперты констатируют: чтобы остановить рост популярности коммунистов, власть отрядила на борьбу с ними «двух своих верных соратников» – пропаганду и партии с похожими лозунгами. «На роль основных конкурентов претендуют РПСС, Партия пенсионеров, «Новые люди», Партия «Коммунисты России». На оппозиционной повестке есть и другие игроки типа «Партии Роста» – но там все же более четкое политическое позиционирование, в котором есть протестная риторика, но нет подчеркнутой суеты по снижению голосов за КПРФ», – рассказал «Новой газете» директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

В самой КПРФ ко всем этим методам вроде как относятся стоически. Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко объясняет: «Мы в режиме такого давления работаем с 1996 года. Теперь давление сильнее, но все это в рамках общих заказчиков и бюджета. Поддержка партии власти падает, а им необходимо повторить конституционное большинство. Наша задача-минимум – разрушить это большинство. А как максимум – победить».

Горе от «Умного голосования»

Но властям мешают, а коммунистам, соответственно, помогают сейчас и сторонники Алексея Навального, которые в рамках проекта «Умное голосование» 15 сентября, несмотря на многочисленные блокировки, все-таки смогли опубликовать свои списки. Раз власть сама показала, что опасается коммунистов, то пусть получает их с лихвой везде, решили Навальный со товарищи и почти всех своих сторонников перевели на поддержку КПРФ: 137 кандидатов, 61% из предложенных «Умным голосованием», представляют думских коммунистов.

В данной ситуации очевиден и еще один важный для политического будущего коммунистов в России момент: такого, пусть и непланируемого тандема КПРФ с Навальным, пусть даже коммунисты публично начнут отмежевываться от его поддержки, им уже не простят.

Политолог Глеб Павловский не считает, что система с такими мерами и таким противодействием народа движется к коллапсу, скорее «система идет на обострение». «Это движение к ситуации, когда система будет поставлена перед задачей какого-то более острого зигзага. А тут уже пойдут другие ставки, – отметил эксперт «Собеседнику». – Это может быть что угодно, даже внутренняя война с населением. В острый момент система пожертвует кем угодно. Форма, в которой она это сделает, скорее всего, будет омерзительная. Но система так устроена».

«Стоит ли ожидать снижения репрессий со стороны власти и вообще замедления скорости подавления всего «внесистемно» мыслящего после выборов? – задается вопросом эксперт Московского центра Карнеги, глава аналитического центра R.Politik Татьяна Становая и сама же на него отвечает: – Нет не стоит. Будут два разнонаправленных процесса. Первый – блокировки, уголовные дела, давление на интернет-компании, преследование остатков команды Навального, новые инициативы и законы – это может даже ускориться». Но также она отмечает: «Электоральный» фактор, как катализатор, исчезнет, и потребность пугать сторонников Навального, например, как минимум снизиться. Может замедлиться и кампания против «оппозиционных» СМИ (хотя вряд для прекратится). Общий маховик на подавление всего вражеского запущен, и он начинает жить своей жизнью». Самое интересное начнется после выборов, заключает Становая.