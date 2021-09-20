Ракета, которую запустила Северная Корея во время испытаний железнодорожного мобильного ракетного комплекса, может оказаться копией российской ракеты ОТРК «Искандер», пишет украинский специализированный портал Defense Express.

Как отмечает издание, пока не совсем понятно, какими ракетами способен стрелять этот северокорейский ракетный комплекс. По опубликованным снимкам и видеозаписям можно сделать вывод, что во время испытаний выпустили баллистические ракеты KN-23, которые считаются копией российского «Искандера».

Defense Express даже называет вероятным, что с поезда могла быть запущена не собственная ракета, а оригинальный «Искандер». Во время прошлых учений в марте этого года ракета KN-23 пролетела около 450 км, при нынешних испытаниях ракета поразила цель у восточного побережья страны на расстоянии 800 км – радиус, доступный ОТРК «Искандер» без искусственного сдерживания характеристик для соблюдения Режима контроля за ракетными технологиями.

По сообщениям местных СМИ, 15 сентября железнодорожно-мобильный ракетный полк КНДР получил задание маневрировать в центральную горную местность и нанести удар по мишенной зоне. Цель учений – подтвердить практичность впервые примененной к бою железнодорожной мобильной ракетной системы, оценить боеготовность и способность к выполнению огневых задач нового полка и отработать порядок боевого действия.

Другие подробности испытаний неизвестны, характеристики самого комплекса также пока не раскрываются. По оценке властей, учения успешно проведены в соответствии с военным тактико-стратегическим замыслом и намерением Трудовой партии Кореи. Действия Северной Кореи, вооруженной ядерным оружием, вызвали международное осуждение и озабоченность. США обвинили страну в нарушении резолюции Совбеза ООН.

Всего же за прошлую неделю Северная Корея произвела по меньшей мере четыре запуска ракет: 13 сентября Пхеньян также испытал две крылатые ракеты большой дальности.

О сходстве боеприпасов КНДР с ракетами комплекса «Искандер» писал ABC News со ссылкой на международных военных экспертов. Так, испытанные весной 2019 года под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына три новые ракеты имели сходство с ракетами, которые входят в комплектацию российского оперативно-тактического ракетного комплекса. Впервые Пхеньян продемонстрировал макет похожего на ракету от «Искандера» снаряда на параде в 2018 году.