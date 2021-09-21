Формирование военного антикитайского альянса AUKUS, который включил в себя США, Великобританию и Австралию, положило начало череде традиционных прогнозов об ослаблении трансатлантических связей.

Повод дал скандал вокруг Франции, лишившейся не только приглашения в новое объединение, но и давно согласованного контракта на подлодки с австралийской стороной. Аналитики рассуждают о том, что Пятая республика теперь будет стремиться к получению «стратегической автономии» в рамках международных отношений.

Но от внимания экспертов ускользает другая важная сторона новой ситуации – то, как готовность администрации Джо Байдена деприоритезировать отношения с Францией в угоду своей борьбе с Китаем может повлиять на те регионы, где от контактов с американцами зависит очень многое. Это касается прежде всего Ближнего Востока, и без того неприятно удивленного ситуацией вокруг поспешного и бесславного вывода американского контингента из Афганистана. Вопрос с AUKUS только обострил фобии местных игроков, связанные с отказом США от союзников.

Курс на сокращение

Факт, что борьба с «российским и китайским влиянием» является приоритетом для пришедшей к власти в этом году администрации президента США, не был сюрпризом для исследователей и политиков. Интригой стала только степень готовности Вашингтона снизить важность своего участия в других международных досье ради того, чтобы перенаправить все ресурсы на противодействие двум глобальным игрокам. Ситуация с AUKUS продемонстрировала, что это намерение достаточно велико и может серьезно бить по союзникам Америки.

В рамках масштабной передислокации контингента, начатой еще при предыдущей администрации в Белом доме, американцы уже успели уменьшить численность развернутых в Саудовской Аравии средств ПВО, а также вывести их страны другую технику, несмотря на то что королевство продолжает подвергаться атакам из Йемена. Вопреки всем спекуляциям вокруг реального драйвера такого решения, команда Байдена попыталась объяснить это перефкусировкой на экзистенциальные проблемы.

Относительно похожая методологическая формула дала о себе знать и на иракской арене, где США, к удовольствию проиранских фигур местного политического ландшафта, объявили вместе с центральным правительством в Багдаде о свертывании активной боевой миссии, дав очередной повод говорить о тотальной оптимизации зарубежных кампаний. Накладывающийся на это эффект афганского провала американцев, создал впечатление о том, что череда выводов войск продолжится, по крайней мере в ближневосточном регионе.

Путь для альтернатив

Экономия военных усилий тесно связана с вопросом о делегировании ответственности за сферу безопасности в тех странах, приоритет которых в повестке критически понижается. Неслучайно на фоне состоявшихся на минувшей неделе в Женеве переговоров между делегациями России и США появились предположения о готовности Вашингтона снять с себя ответственность за северо-восток Сирии, переложив ее на плечи Москвы. Подобный вопрос возникает для большинства стран, обладавших поддержкой американцев.

На этом фоне несколько слабыми выглядят предположения, которые сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, интерпретировавший появление «военно-политического блока с выраженным проамериканским характером» как инструмент, посредством которого можно проводить и «антироссийскую политику». Если создание AUKUS ускорит тенденцию на ослабление связей США с союзниками в других регионах, но здесь может открыться пространство для бартерных сделок с Россией. Вопрос лишь в том, всегда ли это целесообразно.

Особый тон задает то, что французское руководство, которое сейчас обиделось на США в связи с игнорированием его интересов в процессе формирования AUKUS, уже давно предпринимало попытки разной степени продуманности вести самостоятельную политику на Ближнем Востоке. К примеру, Париж пытался играть особую роль в Ливане, которая не всегда соответствует видению Вашингтона. Кроме того, недавно французская сторона посетила региональную конференцию в Багдаде, в то время как американцы и британцы переговоры попросту проигнорировали.

Эхо AUKUS

Фобии ближневосточных игроков в связи с возможным «переездом» американского контингента понятны. Тем более, многие акторы, такие как Израиль, на протяжении многих лет откровенно эксплуатировали американскую поддержку, не считаясь с требованиями покровителя. Но следует признать, что регион не первый раз сталкивается с проблемой оптимизации. И стремление некоторых стран форсировать дискуссию о создании некого ближневосточного договора о коллективной безопасности – по типу НАТО – выглядит вполне естественным.

Опасность здесь может создавать только та ситуация, в которой линии разлома между трансатлантическими союзниками будут проецироваться на Ближний Восток, превращая и без того нестабильные страны в арену для соперничества между западными государствами. Та непримиримость, с которой Париж воспринял сообщения о создании AUKUS, свидетельствует о реальности подобного сценария.