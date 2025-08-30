ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Американские ЧВК в Украине?
Дональд Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность привлечения американских частных военных компаний для работы в Украине
Вашингтон готовит новый формат поддержки Киева / Reuters
30 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения американских частных военных компаний (ЧВК) для работы в Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в западных правительствах. 

По данным издания, подрядчики будут строить укрепления и военные базы, а также обеспечивать защиту американских интересов и предприятий на украинской территории. Такой шаг рассматривается как компромисс: сам Трамп ранее пообещал, что регулярные войска США в Украину направлены не будут. 

Европейские чиновники считают, что присутствие американских ЧВК станет «американским ботинком» в Украине и фактором сдерживания президента РФ Владимира Путина.  

Для Белого дома это возможность сохранить политический баланс: сторонники движения MAGA выступают против масштабного военного присутствия за рубежом, а Трамп сможет показать союзникам готовность поддерживать их, избегая прямой эскалации. 

The Telegraph отмечает, что Вашингтон не готов к отправке собственных войск, но продолжит ключевую поддержку Киева. В частности, речь идет о транспортной авиации и логистике, поставках вооружений, включая комплексы Patriot, HIMARS и ракеты ERAM, а также спутниковой разведке. Координацию международной миссии может возглавить американский генерал. Среди кандидатур — главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич. 

Планы обсуждаются на фоне переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Великобритания и Франция выступают с инициативами по созданию буферной зоны между Украиной и Россией. 

Один из западных чиновников пояснил, что цель этих мер — «показать украинцам, что мы будем сражаться вместе с вами, если Россия решит вторгнуться снова». 

Издание добавляет, что идея привлечь ЧВК обсуждается и в контексте подписанных соглашений между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Таким образом, защита «американских интересов» может включать обеспечение безопасности этих проектов.  

The Telegraph отмечает, что схема повторяет опыт Ирака и Афганистана, где подрядчики активно участвовали в строительстве укреплений и охране объектов. 

 

