Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения американских частных военных компаний (ЧВК) для работы в Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в западных правительствах.

По данным издания, подрядчики будут строить укрепления и военные базы, а также обеспечивать защиту американских интересов и предприятий на украинской территории. Такой шаг рассматривается как компромисс: сам Трамп ранее пообещал, что регулярные войска США в Украину направлены не будут.

Европейские чиновники считают, что присутствие американских ЧВК станет «американским ботинком» в Украине и фактором сдерживания президента РФ Владимира Путина.

Для Белого дома это возможность сохранить политический баланс: сторонники движения MAGA выступают против масштабного военного присутствия за рубежом, а Трамп сможет показать союзникам готовность поддерживать их, избегая прямой эскалации.

The Telegraph отмечает, что Вашингтон не готов к отправке собственных войск, но продолжит ключевую поддержку Киева. В частности, речь идет о транспортной авиации и логистике, поставках вооружений, включая комплексы Patriot, HIMARS и ракеты ERAM, а также спутниковой разведке. Координацию международной миссии может возглавить американский генерал. Среди кандидатур — главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич.