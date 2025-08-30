Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения американских частных военных компаний (ЧВК) для работы в Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в западных правительствах.
По данным издания, подрядчики будут строить укрепления и военные базы, а также обеспечивать защиту американских интересов и предприятий на украинской территории. Такой шаг рассматривается как компромисс: сам Трамп ранее пообещал, что регулярные войска США в Украину направлены не будут.
Европейские чиновники считают, что присутствие американских ЧВК станет «американским ботинком» в Украине и фактором сдерживания президента РФ Владимира Путина.
Для Белого дома это возможность сохранить политический баланс: сторонники движения MAGA выступают против масштабного военного присутствия за рубежом, а Трамп сможет показать союзникам готовность поддерживать их, избегая прямой эскалации.
The Telegraph отмечает, что Вашингтон не готов к отправке собственных войск, но продолжит ключевую поддержку Киева. В частности, речь идет о транспортной авиации и логистике, поставках вооружений, включая комплексы Patriot, HIMARS и ракеты ERAM, а также спутниковой разведке. Координацию международной миссии может возглавить американский генерал. Среди кандидатур — главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич.
Планы обсуждаются на фоне переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Великобритания и Франция выступают с инициативами по созданию буферной зоны между Украиной и Россией.
Один из западных чиновников пояснил, что цель этих мер — «показать украинцам, что мы будем сражаться вместе с вами, если Россия решит вторгнуться снова».
Издание добавляет, что идея привлечь ЧВК обсуждается и в контексте подписанных соглашений между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Таким образом, защита «американских интересов» может включать обеспечение безопасности этих проектов.
The Telegraph отмечает, что схема повторяет опыт Ирака и Афганистана, где подрядчики активно участвовали в строительстве укреплений и охране объектов.