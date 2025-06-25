Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня на саммите НАТО в Гааге. По информации AFP, встреча запланирована на первую половину дня среды, и главной темой станут срочные вопросы обороны.

Встреча на полях НАТО станет первой очной встречей Трампа и Зеленского с апреля, когда они пересеклись на похоронах папы римского Франциска. Их предыдущие переговоры в Вашингтоне в феврале закончились ссорой: тогда Трамп обвинил Зеленского в «игре с Третьей мировой войной».

Накануне текущих переговоров Трамп дал понять, что ждать от встречи положительных решений не стоит.

«Он (Зеленский) в тяжелом положении. Он не должен был туда попадать», — отметил политик.

Во время полета в Гаагу на борту Air Force One Трамп подтвердил возможную встречу и вновь заявил, что войны в Украине можно было избежать.

«Это позор. На прошлой неделе погибло 6500 солдат», — сказал он, не уточняя, откуда у него эти цифры. — «Война, которой бы не было, если бы я был президентом».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также сообщил, что подготовка к встрече уже ведется. Ранее на этой неделе он обсудил предстоящие переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и дежурно отметил , что Вашингтон поддерживает прекращение огня.

Как уточняет AFP, Украина намерена запросить у США дополнительные системы ПВО на фоне продолжающихся атак российских ракет и дронов. Зеленский также рассчитывает обсудить ужесточение санкций против России и снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель, чтобы сократить военные доходы Москвы.

Однако Трамп до сих пор отказывался вводить новые санкции — хотя и ужесточил риторику в отношении Москвы. На днях он резко отозвался о предложении президента РФ Владимира Путина «помочь» с Ираном в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

«Мне не нужна помощь с Ираном, — заявил Трамп, обращаясь к российскому лидеру. — Мне нужна помощь с тобой».







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