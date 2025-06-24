Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает себя идеальным лидером, но считает себя самым опытным, чтобы руководить страной в период войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос журналиста о возможной передаче власти другому человеку Зеленский ответил: «Я всегда готов, но я не готов предать народ, людей, которых я люблю и уважаю за то, как нам удалось пройти этот тяжелый тест. Идет война, и мой большой долг — пройти эту войну вместе с моей страной. Если мой народ считает, что ему нужен другой лидер, я просто не имею права возражать. Я устал, это факт, потому что страна воюет. Есть люди, которые тоже устали, а может, даже больше».

Отвечая на вопрос, считает ли он себя лучшим кандидатом для управления страной в условиях войны, Зеленский заявил: «Я самый опытный. Может быть, не лучший. Всегда есть люди, которые лучше тебя. В критические моменты у меня было 20 переговоров с лидерами ежедневно. Все это нужно выстраивать, нужно привезти не только соглашение, но и результат».

Выборы в Украине невозможны до отмены военного положения. Ранее в марте Зеленский также говорил, что его будет трудно отстранить от власти: «Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее».