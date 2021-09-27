Прелюдия, переходящая в историю

Вопрос сближения двух государств обсуждается РФ и Беларусью с 1999 года. Именно тогда Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали соответствующее соглашение о политической интеграции двух стран, в котором предусматривалось создание двухпалатного парламента, общей Конституции и валюты, единой судебной системы.

Нынешняя программа интеграции не предусматривает политических объединений, а касается исключительно экономической сферы деятельности двух государств. Однако возникает вопрос: не последует ли за экономической интеграцией политическая, особенно учитывая события последнего времени в Беларуси?

Тексты 28 дорожной карты охватывают различные сферы экономики. Речь идет о создании единого Налогового и гражданского кодексов, общей таможенной политике, общем экономическом регулировании и общей системе энергетики.

Большая часть дорожных карт уже была согласована до 2019 года, и планировалось, что остальные будут проработаны на уровне глав государств в ходе встречи президентов РФ и Беларуси в Сочи в феврале с. г. Но что-то пошло не так, соглашения достигнуты не были. Заседание Высшего Совета союзного государства было попросту отменено, и никаких заявлений по этому поводу озвучено не было.

Александр Лукашенко в свою очередь со свойственной ему хорошо продуманной открытостью и непосредственностью щедро делился своей позицией с общественностью и прямо заявлял о том, что не приемлет условий российской стороны по ряду вопросов, ключевыми из которых он называл цену на поставляемый российскими партнерами газ и объем товарооборота. Президент Беларуси считал, что единственно приемлемой ценой на газ для его страны может быть та же цена, что и для Смоленской области Российской Федерации.

Москва же считала, что эти вопросы можно рассматривать только после подписания договора об интеграции. Лукашенко громко называл эти условия шантажом. В апреле 2019 года Bloomberg со ссылкой на свои источники высказал мнение, что России нужен союз с Беларусью для решения «проблемы 2024 года».

По их сведениям, создав новое государство, Владимир Путин сможет обойти ограничения президентских сроков и вновь претендовать на президентский пост. Впрочем, в ходе прямой линии в 2019 году он заявлял о том, что на тот момент вопрос об объединении двух государств не стоял.

Зачем это Лукашенко?

Однако события двух последних лет заставили руководство двух стран ускорить этот вялотекущий марафон. С одной стороны, Лукашенко после скандальных выборов августа 2020 года и последовавших за ними массовых протестов находится в крайне уязвимой позиции. По сути, на сегодня в результате санкций и непризнания выборов он оказался в политической изоляции на международной арене.

С другой стороны, экономические и энергетические проблемы никуда не делись, и решать их в сложившейся ситуации Лукашенко может только при поддержке России. Та же в свою очередь является чем угодно, только не благотворительным фондом, и называет свою цену за финансовые вливания и энергетические преференции.

Есть мнение, что транзит грузов и газотранспортная система могут быть переданы под управление РЖД. Если это действительно произойдет, то опасения по поводу утраты суверенитета станут еще более реальными, а ведь Лукашенко все годы своего правления достаточно болезненно реагировал не то что на попытки, а даже на слухи о продаже госактивов.

Более того, перспективы союзного государства не имеют стопроцентной поддержки в белорусском обществе. По данным института социологии НАН Беларуси, в 2019 году сторонников евроинтеграции было примерно 25%, а поборников интеграции с Россией - всего 7,7%, что подтверждают и массовые белорусские протесты последнего времени.

Но, как показывают события, мнение общества руководством страны никак не учитывается. Белорусы не без оснований опасаются, что интеграция приведет к полному поглощению Беларуси Кремлем и утрате независимости в не очень далекой перспективе.

В ближайшее время все это приведет к укреплению Лукашенко и силовых ведомств. Судя по примерам расправ с оппозицией, эти опасения небеспочвенны: задержания Протасевича и Сапеги, приговоры Колесниковой и Знаку практически один в один повторяют методы российской власти по отношению к ее противникам.

Зачем это Кремлю?

Резкое ухудшение отношений Москвы с ЕС и новым руководством Белого дома заставили Кремль искать пути взаимовыгодного сотрудничества с экстравагантным лидером в Минске. Все-таки Беларусь – это в том числе и противоракетный, и противовоздушный щит обороны для России. Лукашенко практически свой, понятный и предсказуемый в отведенных ему рамках партнер, в отличие от Тихановской.

Кроме того, сама мысль о том, что власть можно менять, для Кремля уже является угрозой. Как говорят там, «дурной пример заразителен». Именно такова логика поддержки Лукашенко, именно по таким причинам начали войну с Украиной. Чтобы российским гражданам неповадно было и чтобы, чуть что, можно было бы говорить: «Вы что, хотите как на Украине?».

Поэтому после четкого сигнала белорусской власти о контролируемости ситуации в стране работа по интеграции ускорилась. Если в 2019 году одним из главных интересов Путина в интеграции называли его авторитарные президентские амбиции, то сейчас эта проблема менее актуальна. Новые поправки в российскую Конституцию и обнуление сроков президентства позволяют ему «демократически» царствовать как минимум еще два новых срока правления.

Фактическое присоединение Беларуси нужно как геополитический ход и хорошие профиты для корпораций «своих людей». Да, Беларусь будет требовать дотаций, причем немалых, но это уже проблема российских налогоплательщиков.

Им радостно скормят хорошо работающий пропагандистский тезис про «один народ», устроят гала-концерт на Красной площади со старыми песнями о главном, наподобие того, какой устроили в Москве по поводу аннексии Крыма, и все будут довольны. В конце концов, дотационных регионов у РФ и так предостаточно, но разве же это главное? От грустных мыслей об этом всегда можно отвлечься очередным всплеском неконтролируемых эмоций по поводу победы СССР во Второй мировой войне.

Что получит Европа?

Если договор об интеграции России и Беларуси будет-таки подписан в ближайшее время, то это будет по большому счету констатация де-юре того, что уже существует де-факто. Скорее всего, граница Беларуси будет официально усилена вооруженными силами РФ и на ее территории будут дополнительно размещены российские войска.

Впрочем, Европа и не обольщалась относительно личности Лукашенко, который никогда и не декларировал свою личную и государственную приверженность европейским ценностям. Для Украины, на востоке которой при поддержке РФ ведутся боевые действия и аннексирован Крым, протяженность границы со страной-агрессором увеличится, и этот момент нужно учитывать уже сейчас.

От скрещивания двух разновеликих монстров пострадает только перманентно зарождающееся гражданское общество Беларуси. Противостоять режиму Лукашенко, который, по-видимому, останется руководить этим дотационным колхозом, станет в разы сложнее.