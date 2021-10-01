Бывший французский жандарм Франсуа Веров покончил с собой в окрестностях Монпелье, признавшись в предсмертной записке в совершении многочисленных преступлений, сообщает Le Parisien.

Сообщается, что 59-летний мужчина покончил жизнь самоубийством после того, как был вызван на допрос по делу преступника по кличке «Рябой» (Le Grêlé), который совершал преступления в Париже в период с 1983 по 1994 год – он подозревался как минимум в четырех убийствах и шести изнасилованиях, в том числе девочек 8 и 11 лет. Прозвище маньяка связано с показаниями одной из его жертв, которая заявила, что пострадала от человека с крупными оспинами на лице. Веров, служивший в правоохранительных органах с 1988 года, оставил письмо, в котором признался во всех преступлениях, приписываемых «Рябому». «Я признаю себя преступником, который совершал непростительные действия до конца 1990-х», – написал он. В записке Веров сообщил, что после 1997 года не совершал преступлений. В том году он встретил свою будущую жену.

Выйти на след маньяка удалось благодаря совершенствованию технологий анализа биологических данных, оставленных им на месте преступления. Криминалисты пока не подтвердили признание экс-полицейского, но один из источников в судебной отрасли заявилтелеканалу BFMTV, что он и был «Рябым».