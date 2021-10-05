Правозащитный проект Gulagu.net предоставил СМИ видеозаписи пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове.

«Медиазона» по этическим соображениям публикует только текстовое описание изнасилований. Одну из видеозаписей, на котором несколько мужчин в помещении, похожем на тюремное, насилуют привязанного к кровати человека, опубликовал портал «Вот так». Утверждается, что события происходят в феврале 2020 года.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб, в котором, в частности, есть записи с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях.

«Это самый большой и громкий провал российских спецслужб – управления «М» ФСБ и Главного оперуправления ФСИН. Такого еще не было никогда», – заявил он.

По его словам, правозащитникам удалось получить более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, которые «доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных».

«Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере», – добавил Осечкин.

ФСИН начала служебную проверку после публикации в интернете видео изнасилований заключенных в туберкулезной больнице №1 в Саратове, сообщил «Интерфакс». Следом за ФСИН проверку начала Генеральная прокуратура, а СК по Саратовской области начал проверку по прежним делам о насилии в больнице.

​​​​​​​Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле о произошедшем знают. «Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства», – сказал Песков.