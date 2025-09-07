За последние сутки в больницы сектора Газа доставлены тела 87 погибших и 409 раненых. Общее число пострадавших с начала войны превысило 162 тыс. Ведомство отмечает, что тысячи тел остаются под завалами.
С момента срыва перемирия 18 марта в Газе погибли почти 12 тыс. человек, более 50 тыс. получили ранения. Только за минувшие сутки израильский удар по людям, собравшимся за гуманитарной помощью, унес жизни 31 палестинца, еще 132 были ранены.
По данным Минздрава, с конца мая в результате систематических атак на центры распределения помощи, созданные при поддержке Израиля и США, погибли 2 416 человек, более 17 тыс. пострадали.
Утром 7 сентября Израиль атаковал северные районы сектора. Авиаудар по школе «Аль-Фараби», где находились перемещенные лица, унес жизни восьми человек.
В районе Шейх Рыдван разрушен жилой дом, погибли четверо, включая детей. Еще два ребенка стали жертвами удара по палатке с беженцами возле перекрестка Ясама.
За последние сутки от голода умерли пять человек, среди них трое детей. Всего с октября от истощения погибли 387 палестинцев, включая 138 детей. По данным ООН, ситуация может ухудшиться к концу сентября и распространиться на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнус.
Сектор Газа, где живут 2,4 миллиона человек, переживает гуманитарную катастрофу. Разрушено почти 90% инфраструктуры. Около двух миллионов жителей стали переселенцами, многие лишались жилья несколько раз. Люди живут в палатках и переполненных школах без доступа к воде и санитарии, где распространяются болезни.
Израильские удары продолжают наноситься по лагерям и местам проживания мирных жителей.