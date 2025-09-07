За последние сутки в больницы сектора Газа доставлены тела 87 погибших и 409 раненых. Общее число пострадавших с начала войны превысило 162 тыс. Ведомство отмечает, что тысячи тел остаются под завалами.

С момента срыва перемирия 18 марта в Газе погибли почти 12 тыс. человек, более 50 тыс. получили ранения. Только за минувшие сутки израильский удар по людям, собравшимся за гуманитарной помощью, унес жизни 31 палестинца, еще 132 были ранены.

По данным Минздрава, с конца мая в результате систематических атак на центры распределения помощи, созданные при поддержке Израиля и США, погибли 2 416 человек, более 17 тыс. пострадали.

Утром 7 сентября Израиль атаковал северные районы сектора. Авиаудар по школе «Аль-Фараби», где находились перемещенные лица, унес жизни восьми человек.