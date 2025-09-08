Израиль выдвинул новый план по освобождению заложников, который резко контрастирует с жесткими условиями, на которых ранее настаивал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Как сообщили три источника The Times of Israel, предложение, переданное египетским посредникам в конце августа, предполагает, что Израиль согласен на шестимесячную паузу в Газе еще до выполнения всех требований Нетаньяху.

Кабинет министров 8 августа утвердил пять принципов: полное разоружение ХАМАС, одновременное освобождение всех заложников, демилитаризация Газы, постоянный контроль Израиля над безопасностью в секторе и создание нового гражданского управления, не связанного ни с ХАМАС, ни с Палестинской администрацией.

Последний израильский документ, состоящий всего из одной страницы, частично соответствует этим целям, но содержит ряд уступок, отмечает издание. В нем говорится, что Израиль должен объявить о начале шестимесячного процесса «завершения войны» — шаг, от которого Нетаньяху ранее отказывался до выполнения всех условий.

Ключевую роль сыграло давление со стороны США, утверждают источники. Президент Дональд Трамп 25 августа заявил, что конфликт завершится в течение нескольких недель, а его спецпосланник Стив Уиткофф обозначил более осторожный срок — до конца 2025 года.

Какие условия выдвинул Израиль?

Согласно новому предложению Тель-Авива, освобождение заложников начнется в течение 48 часов после объявления о старте шестимесячного процесса. За каждых 10 заложников Израиль готов освободить 130 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки в израильских тюрьмах.