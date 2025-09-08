Израиль выдвинул новый план по освобождению заложников, который резко контрастирует с жесткими условиями, на которых ранее настаивал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Как сообщили три источника The Times of Israel, предложение, переданное египетским посредникам в конце августа, предполагает, что Израиль согласен на шестимесячную паузу в Газе еще до выполнения всех требований Нетаньяху.
Кабинет министров 8 августа утвердил пять принципов: полное разоружение ХАМАС, одновременное освобождение всех заложников, демилитаризация Газы, постоянный контроль Израиля над безопасностью в секторе и создание нового гражданского управления, не связанного ни с ХАМАС, ни с Палестинской администрацией.
Последний израильский документ, состоящий всего из одной страницы, частично соответствует этим целям, но содержит ряд уступок, отмечает издание. В нем говорится, что Израиль должен объявить о начале шестимесячного процесса «завершения войны» — шаг, от которого Нетаньяху ранее отказывался до выполнения всех условий.
Ключевую роль сыграло давление со стороны США, утверждают источники. Президент Дональд Трамп 25 августа заявил, что конфликт завершится в течение нескольких недель, а его спецпосланник Стив Уиткофф обозначил более осторожный срок — до конца 2025 года.
Какие условия выдвинул Израиль?
Согласно новому предложению Тель-Авива, освобождение заложников начнется в течение 48 часов после объявления о старте шестимесячного процесса. За каждых 10 заложников Израиль готов освободить 130 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки в израильских тюрьмах.
План в три этапа предусматривает сдачу ХАМАС тяжелого вооружения на первом этапе и легкого — на втором. Однако руководство движения настаивает, что Израиль, в свою очередь, должен вывести всех своих военных из Газы и разрешить палестинским беженцам вернуться в свои дома на севере сектора. Арабские дипломаты предупредили, что требование Израиля лично проверять процесс разоружения может затянуть переговоры на годы.
На третьем этапе Израиль должен будет отойти на один километр от Газы, включая т.н. Филадельфийский коридор вдоль египетской границы. Вопрос управления переходом Рафах будет решаться в рамках будущего соглашения между Израилем, Египтом и США, уточняет Times of Israel.
Арабские посредники продолжают изучать предложение, но отмечают: для прорыва может потребоваться более жесткое и публичное давление Вашингтона — иначе Нетаньяху опять попытается сорвать сделку.