Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выступил с опровержением заявления постоянного представительства страны при ООН, в котором допускалась возможность переговоров с США по вопросам, связанным с потенциальной милитаризацией ядерной программы.

В заявлении иранской дипмиссии в Нью-Йорке говорилось, что Тегеран может рассмотреть переговоры, если их целью будет устранение опасений по поводу военного аспекта ядерной программы. Однако полное свертывание мирной ядерной деятельности Ирана не будет обсуждаться.

Арагчи, комментируя эту позицию, подчеркнул, что термин «потенциальная милитаризация» неприменим к иранской ядерной программе, так как она носит исключительно мирный характер.

«Ядерная энергетическая программа Ирана всегда была исключительно мирной, и таковой она останется. Поэтому понятие «потенциальной милитаризации» просто не существует. Мы не будем вести переговоры под давлением и угрозами», – написал министр в соцсети X.

Он также добавил, что Иран не допустит, чтобы диалог с международными партнерами проходил в условиях запугивания и навязывания условий.

Ранее Трамп в интервью Fox Business Network заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с призывом к переговорам. По его словам, Ирану предложено либо вступить в диалог, либо столкнуться с военным давлением со стороны США.

Однако в Тегеране отреагировали на эти слова с недоверием. Верховный лидер Ирана ранее категорически отвергал любые переговоры с администрацией Трампа, называя ее «ненадежной».