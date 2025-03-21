ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Армения откроет границу с Турцией ради сирийцев
Армения временно откроет КПП Алиджан-Маргара для доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции
Армения откроет границу с Турцией ради сирийцев
/ AA
21 марта 2025 г.

Правительство Армении объявило о временном открытии пограничного перехода Маргара-Алиджан для перевозки гуманитарной помощи в Сирию.

Как говорится в официальном заявлении, решение принято «в связи с необходимостью доставки грузов в Сирию по наземным маршрутам через территорию Турции». Граница будет открыта с 21 по 31 марта.

Армянская сторона подчеркивает, что этот шаг позволит ускорить и удешевить логистику поставок гуманитарной помощи.

Ранее данный переход уже открывали в феврале 2023 года — впервые за 35 лет — для отправки гуманитарной помощи после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us