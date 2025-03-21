Правительство Армении объявило о временном открытии пограничного перехода Маргара-Алиджан для перевозки гуманитарной помощи в Сирию.

Как говорится в официальном заявлении, решение принято «в связи с необходимостью доставки грузов в Сирию по наземным маршрутам через территорию Турции». Граница будет открыта с 21 по 31 марта.

Армянская сторона подчеркивает, что этот шаг позволит ускорить и удешевить логистику поставок гуманитарной помощи.

Ранее данный переход уже открывали в феврале 2023 года — впервые за 35 лет — для отправки гуманитарной помощи после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии.