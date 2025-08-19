Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в стране, но только после подписания мирной сделки и прекращения огня. Об этом он сказал 18 августа перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.

На вопрос о готовности провести выборы, неоднократно поднимавшийся Трампом, Зеленский ответил: «Да, конечно, мы открыты. Но нужны условия безопасности, и парламент должен поработать, потому что во время войны выборы невозможны». Он подчеркнул, что для организации демократического и открытого голосования необходимо перемирие на земле и в воздухе.

Выборы в Украине заморожены с момента введения военного положения в феврале 2022 года. Конституция прямо запрещает проведение президентских и парламентских кампаний в условиях войны. Среди причин переноса — невозможность организовать честное голосование при миллионах беженцев, оккупации территорий и мобилизации сотен тысяч военных.

Однако президент РФ Владимир Путин утверждает, что из-за отмены выборов президент Украины якобы утратил легитимность. Сам Зеленский в ответ подчеркивает, что действует в соответствии с Конституцией страны — законность его нахождения у власти не вызывает вопросов ни у США, ни у стран Европы.

На встрече в Белом доме 18 августа Зеленский отдельно отметил, что окончание войны требует двух элементов: мощной украинской армии и надежных международных гарантий безопасности.