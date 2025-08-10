Российская армия нанесла удар корректируемыми авиабомбами по украинскому городу Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Запорожской областной администрации Ивана Федорова.

Отмечается, что удары были нанесены по двум объектам — автовокзалу и зданию местного медицинского университета.

По последним данным, пострадали 19 человек.