10 августа 2025 г.
Российская армия нанесла удар корректируемыми авиабомбами по украинскому городу Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Запорожской областной администрации Ивана Федорова.
Отмечается, что удары были нанесены по двум объектам — автовокзалу и зданию местного медицинского университета.
По последним данным, пострадали 19 человек.
«Уже 19 раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — сообщил Федоров.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.