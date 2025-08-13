ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Украинские беспилотники вновь атаковали российские регионы
За ночь силы ПВО сбили 46 дронов
Украинские беспилотники вновь атаковали российские регионы / AP
13 августа 2025 г.

В ночь на 13 августа украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Тракторозаводском районе Волгограда обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Телеграм-канал «Волгоград» пишет, что дроны летели в сторону местного нефтеперерабатывающего завода: «Часть сбита в области и над югом города».

Аэропорт Волгограда в течение трех часов не принимал и не отправлял рейсы, следует из сообщения Росавиации.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей сообщал о стрельбе ПВО по дронам на юге города — именно там расположена большая промышленная зона с НПЗ и нефтебазой.

Читайте также

Волгоградский НПЗ украинские дроны уже атаковали в ночь на 31 января и в ночь на 3 февраля этого года. После этого он, по данным СМИ, останавливал работу.

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода, там загорелась «Газель», сообщили в краевом оперативном штабе. Там уточнили, что обломки дронов также обнаружили в четырех дворах и на придомовых территориях. Повреждены окна, хозпостройки, линии электропередачи. Пострадавших нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО «отразила воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах». По его данным, разрушений и пострадавших нет. Названные Слюсарем районы расположены между Украиной и Волгоградом.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников. Из них 15 — над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской, Воронежской областями, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

