Волгоградский НПЗ украинские дроны уже атаковали в ночь на 31 января и в ночь на 3 февраля этого года. После этого он, по данным СМИ, останавливал работу.

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода, там загорелась «Газель», сообщили в краевом оперативном штабе. Там уточнили, что обломки дронов также обнаружили в четырех дворах и на придомовых территориях. Повреждены окна, хозпостройки, линии электропередачи. Пострадавших нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО «отразила воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах». По его данным, разрушений и пострадавших нет. Названные Слюсарем районы расположены между Украиной и Волгоградом.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников. Из них 15 — над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской, Воронежской областями, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.