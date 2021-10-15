Турция и Азербайджан подписали соглашение, предусматривающее поставки дополнительных 11 млрд кубометров газа по трубопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум, сообщило Anadolu.

«Срок действия соглашения – до конца 2024 года», – цитирует агентство министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

По его словам, Анкара добилась значительного прогресса в обеспечении дополнительных поставок природного газа. Благодаря успешной энергетической дипломатии Турция «с легкостью преодолеет нынешний сложный период, когда весь мир столкнулся с серьезным кризисом поставок».

«Успешно продвигаются переговоры по удовлетворению спроса на природный газ, который, вероятно, возрастет с приближением зимы. По сути, власти стран-экспортеров газа заявили, что поставки голубого топлива в Турцию будут увеличиваться», – пояснил Фатих Донмез.

О том, что стороны продлят долгосрочный контракт, срок которого истек в этом году, накануне сообщил Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. По новому соглашению, объем поставок газа с месторождения Шах-Дениз-1 в Турцию по трубопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум составит 3,5 млрд куб. м в среднем, начиная с 2023-го. Добычу газа в Азербайджане глава ведомства оценил в 2021 году в 41,6 млрд кубометров, в 2022 году – в 43 млрд кубометров.

В апреле истек 20-летний контракт на поставку газа с Шах-Дениз 1 по трубопроводу Баку – Тбилиси – Эрзерум на 6,6 млрд кубометров.

Азербайджан поставляет в Турцию со второй фазы Шах-Дениз до 6 млрд кубометров по трубопроводу TANAP, еще около 1 млрд кубометров в Европу – в Грецию, Болгарию и Италию.

Основные поставщики газа в Турцию – Россия и Иран, свыше 30% импорта, которые поступают в страну, составляют спотовые поставки СПГ. «Газпром» сообщал, что в январе-сентябре 2021 года поставки в Турцию выросли на 138%, поскольку Анкара не готова была платить сложившиеся на рынке высокие цены на СПГ.