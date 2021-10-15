Смена высшего руководства Службы общей безопасности (ШАБАК) продолжила череду перестановок в аппарате безопасности Израиля на фоне прихода в этом году так называемого «правительства перемен». Структуру, которая не раз подвергалась критике за немотивированное насилие в отношении арабского населения, возглавил 55-летней офицер Ронен Бар, который сменил на этой должности Надава Аргамана. Тот руководил агентством внутренней безопасности и разведки с мая 2016 года, начав свой путь при экс-премьере Биньямине Нетаньяху.

«В рамках своих полномочий ШАБАК будет работать над нейтрализацией угроз везде, где бы они ни возникали – в Израиле, за границей, в киберпространстве», – заявил Бар во время торжественной церемонии, которая проходила в канцелярии премьер-министра.

Отдельно он указал на то, что Израиль должен интегрировать представителей арабского общества. Несмотря на то, что в его речи в роли пряника выступили дежурные слова о необходимости вложений в образование и социальное обеспечение палестинцев, он не забыл продемонстрировать кнут.

В частности, Бар высказался за то, чтобы «усилить правоохранительную деятельность» и обеспечить сдерживание «преступных элементов», имея в виду, очевидно, арабских жителей. Руководитель агентства безопасности обратил внимание на необходимость «уменьшить количество оружия, находящегося в их распоряжении, и воспрепятствовать их мотивации к действию». Досталось и движению ХАМАС, которое Бар пообещал подвергнуть ударам на Западном берегу, в секторе Газа и «его штаб-квартире за рубежом». И это на фоне действующего перемирия.

Растущая озабоченность разведки

Назначение Бара сопровождал сексуальный скандал. В течение последних дней не было уверенности, что этого разведчика, который долгое время фигурировал в сообщениях местных СМИ и документах как «Р», вообще разрешат поставить во главе целой вертикали. В комитет по назначению поступило анонимное послание с детальным описанием как минимум двух предполагаемых случаев неправомерного поведения Бара на рабочем месте. Несмотря на то, что содержание носило конфиденциальный характер, журналисты узнали некоторые подробности.

По данным местной прессы, анонимное послание было написано еще в 2019 году. В то время кандидатура Бара рассматривалась в процессе назначения на пост заместителя главы ШАБАК. Письмо было направлено тогдашнему премьер-министру Нетаньяху и другим фигурам, обладавшим министерскими портфелями. Несмотря на то, что отставные руководители разведведомства назвали анонимное письмо «шокирующим шагом, который идет вразрез с внутренним кодексом» этой структуры, сам Бар отмел все обвинения, указав лишь на слабую фактологию и заговор.

В итоге комиссия по утверждению, которую возглавил судья в отставке Элиэзер Гольдберг, проинформировала, что не обнаружила никаких причин препятствовать перестановке в ШАБАК. Решение не кажется удивительным, учитывая профессиональную культуру внутри аппарата безопасности сионистского правительства. Так, комментируя ситуацию с жалобами в адрес Бара, нынешний министр разведки Элазар Штерн ударился в воспоминания: «Когда я возглавлял кадровое управление ЦАХАЛ, анонимные жалобы поступали. Но шредер работает очень быстро».

Непримиримость к палестинцам

Внутриведомственные источники утверждают, что действующий премьер-министр Нафтали Беннет никогда не рассматривал кандидатуру Бара всерьез. Первая причина заключалась в тезисе о его предполагаемых дружеских связях с Нетаньяху, который продолжает яростную борьбу за возвращение власти в Кнессете (парламенте) и правительстве. Аргументом для Беннета в этой ситуации даже не выступил тот факт биографии Бара, что офицер служил в элитном подразделении «Сайерет Маткал», в том же отряде, что и нынешний премьер.

Вторая причина заключалась в том, что некоторые группы влияния внутри ШАБАК возражали против подобного кадрового решения. С чем было связано их недовольство, не раскрывается. Тем не менее, доподлинно известно то, что Бару на каком-то этапе помогли вневедомственные знакомства. Так, считается, что он получил дополнительную, критически необходимую поддержку со стороны армейских кругов и лично министра обороны Бенни Ганца, который положительно отзывался о новом назначенце и его способностях.

Повод судить об «исключительных достоинствах» Бара, по этим данным, дал его опыт, приобретенный во время масштабного израильского наступления на сектор Газа в 2014 году. Кроме того, во время разгоревшегося в 2021 году майского натиска сионистской армии на прибрежную территорию, сопровождавшегося притеснением арабского населения в Иерусалиме, Бар, как сообщается, также отличился, продемонстрировав особую инициативность в координации действий между военной и разведывательной репрессивными машинами.

В связи с этим его назначение вряд ли может обещать смягчение той политики, которую Израиль ведет в отношении палестинцев. Более того, преследования арабов могут приобрести более изощренный характер. Некоторые сослуживцы нового главы ШАБАК говорят, что он чрезмерно увлечен использованием новых технологий шпионажа. «Традиционные методы», по их словам, теперь могут уйти в прошлое. Как, очевидно, и надежда на то, что «правительство перемен» не станет повторять ошибок эпохи Нетаньяху на палестинском направлении.