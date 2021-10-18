В ноябре прошлого года в греческой столице Афины открылась мечеть, первая с 1833 года. Хотя планы по строительству новой мечети в Афинах существовали еще в 1890 году, потребовались десятилетия, чтобы они материализовались, в основном из-за противодействия со стороны преимущественно православного населения и националистов, вялой бюрократии, а в последнее время – из-за финансового кризиса.

«Это исторический момент для мусульманской общины, проживающей в Афинах, мы так долго ждали эту мечеть», – сказал Хейдер Ашир, член управляющего совета мечети. «Слава Богу, наконец, у нас есть открытая мечеть, и мы можем здесь свободно молиться».

Другие мусульмане были недовольны видом мечети. Серое прямоугольное здание без купола и минарета совсем не похоже на другие изящные, богато украшенные мечети в Европе.

«Это совсем не похоже на место поклонения, это маленькое квадратное жалкое здание», – сказал Наим аль-Гандур, глава Ассоциации мусульман Греции. «Мы очень благодарим их за предложение, но мы будем бороться, чтобы достичь того уровня, которого мы заслуживаем».

Греция – это не просто страна, где преобладает православное население, как Украина или Румыния, но страна, в которой православная церковь имеет государственный статус. Конституция Греции даже начинается со слов «Во имя Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы», а в статье 3-й сказано, что «Господствующей в Греции религией является религия восточно-православной Церкви Христовой...».

Учитывая этот факт и исторически непростые отношения греков с турецкими соседями, неудивительно, что Афины продолжали носить звание «последней столицы Евросоюза без мечети», причем для многих греков это было совершенно особым предметом гордости.

При этом, в отличие от некоторых стран Восточной Европы, где более-менее заметная мусульманская община появилась лишь в последние лет 30, Греция издавна была землей, на которой мусульмане жили рядом с христианами.

Что из себя представляет сегодняшняя Греция мусульманская? В разговоре о мусульманах Греции принято выделять две (иногда три) группы мусульман, о каждой из которых стоит поговорить отдельно.

Мигранты: новые мусульмане Эллады

Начнем с самого молодого по времени возникновения сообщества – мигрантского. Это недавние мигранты, переселившиеся в Грецию за последнии десятилетия, хотя с точки зрения многих греков все мусульмане страны – это так или иначе мигранты.

Первые арабские иммигранты начали приезжать в Грецию в 1950-х годах. В основном это были студенты, дипломаты и бизнесмены. Тогда же в Афинах и Салониках появляются молитвенные комнаты (мусалли),чаще всего на частных квартирах.

Отношения Афин с арабскими странами, в первую очередь с Египтом, были на высоте в период холодной войны, причем немаловажную роль здесь играла, как и сегодня, общая антитурецкая позиция – в обмен на арабскую прогреческую позицию по Кипру сами греки, например, занимали сторону Палестины в конфликте с Израилем. К тому же еще жива была память о том, как греческие беженцы спасались от ужасов Второй мировой войны в Сирии и Ливане.

С приходом к власти социалистического правительства и вступлением Греции в Евросоюз в 1981 году миграционный процесс усилился. С 1990-х сотни тысяч арабов, курдов, афганцев, иранцев и пакистанцев осели в Греции, прежде всего в двух ее крупнейших городах – Афинах и Салониках. В 1998 году Греция последовала примеру других стран Южной Европы и ввела законы, позволившие иностранцам относительно легко легализовать свое постоянное проживание.

Большинство тогдашних мигрантов были мужчинами, редко старше 44 лет, и, как правило, они оседали в столичном районе. Мигранты в основном работали на низкооплачиваемых работах, но многие из них были весьма зажиточными людьми. Война в Персидском заливе вызвала в том числе и миграцию арабских бизнесменов с большими деньгами. Это качественно улучшило ситуацию в мусульманской мигрантской общине.

Например, если раньше мусульмане собирались для молитв на частных квартирах, то с началом 90-х они уже собирались в роскошном отеле в центре Афин. Деньги ближневосточных бизнесменов позволяли арендовать более крупные помещения на постоянной основе, тем самым сделав их центрами для различных сообществ. К 2003 году только в Афинах было больше 20 таких мест. Миграционный кризис 2010-х, вызванный войнами в Сирии, Ираке и Йемене, значительно увеличил мигрантскую составляющую мусульманской общины Греции.

На сегодняшний день в Греции проживают сотни тысяч мусульманских мигрантов. Ситуация с этим фрагментом мусульманской общины почти полностью аналогична историям с мигрантами в других странах Восточной и Южной Европы, если еще и добавить сильную православную националистическую идентичность греков, основанную во многом на противостоянии с исламским миром В этом смысле у Греции не много аналогов даже в Европе.

Долгий путь к первой за два века мечети в Афинах

Именно для этих мигрантов правительство Греции разрешило в 2000 году построить первую за столетия мечеть в Афинах вместе с исламским культурным центром. Мечеть должна была стать местом поклонения, обучения и информации под контролем государства. Это разрешение было прямо связано с запланированными Олимпийскими играми в Афинах в 2004 году. И мечеть, и центр должны были построить в Пеании, примерно в 20 км к востоку от центра Афин, на территории в 35000 квадратных метров.

Несмотря на то, что мечеть должна была служить нуждам мусульман в Афинах, греческое государство никогда не консультировалось с представителями мусульманских иммигрантов. Греческие чиновники обсуждали этот вопрос только с арабскими дипломатами, тем самым исключив большинство местных мусульман полностью.

Министерство иностранных дел Греции готовило статут о строительстве мечети в сотрудничестве с министерством культуры, послами Марокко и Иордании и представителем Организации освобождения Палестины. Между тем король Саудовской Аравии Фахд согласился профинансировать строительство мечети и исламского центра.

Подобную модель хорошо описал французский исламовед Яхья Мишо, который назвал ее «дипломатическим субподрядом»: «Из-за сложности поиска собеседников в самой недавно прибывшей иммигрантской общине власти предпочли иметь дело напрямую с мусульманскими государствами».

На самом деле греческие власти следовали примеру французского Института арабского мира, ответственного за строительство Большой мечети Парижа в 1927 году. Проблема в том, что они совершенно проигнорировали критику французского опыта. Французы в свое время построили мечеть в самом центре города, вдали от окраин, где проживало большинство мигрантов, так что в основном ее посещали лишь немногие дипломаты и исламофильская богема, вроде Рене Генона. Проблема афинского проекта была в том же – мечеть собирались построить, не принимая во внимание реальные нужды мусульман.

На это сразу не преминула указать оппозиция, почти единогласно выступившая против проекта. Правая партия «Новая Демократия» (сейчас она у власти) утверждала, что правительство не исследовало пригодность района и потребности мусульман, проживающих в Афинах. И тем более не соглашалась с аргументом о том, что мечеть нужна мусульманским спортсменам, участникам Олимпийских игр, назвав его абсурдным, ведь олимпийская деревня строилась в 15 километрах к северу от Афин, а это очень далеко от намеченного места строительства мечети.

Коммунисты Греции, напоминавшие о том, что Лига арабских государств просит о выделении места для мечети с 1971 года, предлагали построить мечеть в историческом районе Гази, почти в центре Афин.

Впрочем некоторые депутаты и даже члены правящей социалистической партии были вообще против любого строительства мечети. Один бывший министр-социалист утверждал, что мечеть можно открыть лишь после соответствующего шага со стороны Турции, под которым он понимал ни много ни мало... «отдать нам ключи от Айя-Софии». Другой депутат, тоже социалист, опасался, что мечеть станет «центром международного терроризма».

Позиция православной церкви была в целом также негативной. Законы 1930-х годов требуют, чтобы «известные» (то есть признанные) религиозные группы (к которым относятся и мусульмане) получали разрешение на строительство от Министерства образования и религии, которое в свою очередь может обосновать свое решение мнением местного православного епископа.

Позиция архиепископа была такой: «Церковь уважает религиозные убеждения каждого человека, и поскольку ислам – хорошо известная религия, она не возражает против создания мечети при определенных условиях, а именно, чтобы мечеть не была построена в центре Афин, потому что средний грек еще не может принять идею минарета в центре города».

На практике церковь возражала против строительства мечети даже на окраине Афин и постоянно стращала своих прихожан «мусульманской угрозой».

Строительству мечети также противились все местные власти, которые собирали для этого публичные митинги протеста. Они утверждали, что мечеть привлечет мусульманских мигрантов, что она стилистически не вписывается в район, что она слишком близко расположена к аэропорту и приезжающие туристы будут видеть ее раньше, чем «истинно-греческие» церкви.

Примечательно, что построенный за 15 лет до этого в районе индуистский храм не вызывал подобных споров.

От идеи строительства мечети в Пеании в конце концов отказались. Она не была построена ни к играм 2004 года, ни позже.

В 2006 году парламент Греции все же одобрил строительство мечети в Афинах. Под нее был выделен участок площадью 600 квадратных метров – намного меньше в сравнении с проектом в Пеании, на который отводились 35000 квадратных метров на территории бывшей автобазы Военно-морских сил Греции. Противников немало нашлось даже у этого скромного проекта, но в 2016 году строительство было одобрено, а в следующем году был назначен административный совет мечети, который должен избирать имама.

Строительство завершилось весной 2019 года, а первым имамом стал гражданин Греции марокканского происхождения Мухаммад Заки.

Расположена мечеть в индустриальном районе Вотаникос, на западе Афин. И в отличие от проекта в Пеании, эта локация имеет смысл, так как в районе действительно проживает значительное количество мусульман.

Говоря о враждебном в целом отношении православной церкви, стоит упомянуть и редкие позитивные жесты, вроде пожертвования церковью мусульманам земельного участка в 28 000 квадратных метров на западе Афин под мусульманское кладбище. Этот дар пришелся очень кстати, ведь мусульманам приходилось везти своих умерших для похорон в Западную Фракию, а то и вовсе в другие страны.

В целом же проблемы мигрантского сообщества остаются типичными для мигрантов-мусульман по всей Европе: нехватка мечетей и мусульманских кладбищ, широко распространенные расизм и исламофобия. По данным социологического центра Pew Research, в 2019 году лишь 37% греков имели позитивные взгляды на мусульман, тогда как 57% к мусульманам относились отрицательно.

Мусульманская миграция создает вызовы для нынешней Греции, но, как уже было сказано, Греция здесь неуникальна. Однако, что отличает Грецию от большинства стран Европы, это присутствие своих коренных мусульман, живущих в основном в Западной Фракии. Эти коренные мусульмане – прямые наследники многовековой османской эпохи в истории Греции, и именно они вплоть до второй половины ХХ века были мусульманами «по умолчанию» для абсолютного большинства эллинов. Фракийская мусульманская община тоже неоднородна, она состоит из турок, помаков (славяноязычных мусульман) и цыган.

Иногда эти идентичности пересекаются между собой, а иногда к ним добавляется и идентичность греков-мусульман (эллинов), при этом связь фракийской общины с мусульманами-мигрантами остается довольно слабой, в основном из-за того, что обе общины почти не пересекаются географически. Именно эта община является одновременно и связующим звеном, и камнем преткновения в отношениях Анкары и Афин.

Албанцы Греции: исчезнувшее сообщество

Перед тем как начать обзор фракийской общины, можно упомянуть еще одно сообщество, которой иногда выделяют в третий элемент мусульманской Греции. Речь об албанцах Греции.

Ситуация с албанцами двоякая. С одной стороны, албанцы Эпира в Северо-Западной Греции, проживающие в области, которая известна у албанцев как Чамерия, это безусловно коренное население. С другой стороны, этнические чистки со стороны греческого государства, насильственные переселения и политика ассимиляции в 1920-1940 годы привели к почти полному исчезновению чамов-мусульман как сообщества.

Если на момент присоединения Эпира к Греции в 1913 году почти половина его населения была мусульманской, то греческая перепись 1951 года насчитала уже лишь 127 мусульман-албанцев в Эпире. Последняя мечеть в Эпире была взорвана в 1972 году. Албанцы называют политику Греции по отношении к Чамерии не иначе как геноцидом Чамские ассоциации в Албании, Турции (где по разным оценкам проживает от 80 000 до 100 000 чамов) и США требуют от Греции признать геноцид и вернуть отобранное имущество.

К слову, технически Греция и Албания все еще находятся в «состоянии войны» с 1940 года, когда итальянские фашистские войска из Албании, которая была тогда в унии с Италией, вторглись в Грецию. Соседи подписали соглашение о дружбе в начале 1990-х годов и пообещали в 2016 году положить конец формальному состоянию войны, но, несмотря на возобновленные попытки решить этот вопрос в 2018 году, ситуация продолжается. Во многом проблемой остается неурегулированный вопрос с албанцами Эпира.

На сегодняшний день албанцы Эпира позиционируют себя как христиан либо совершенно светских людей, далеких от религии.

После падения коммунизма в Грецию хлынул поток мигрантов из Албании. Из всех мигрантов именно албанцы составляют самый большой процент, так в Афинах, например, это 51% от всех мигрантов, а всего в стране их около 500 000 человек. Албанские мигранты занимают важное место в экономике Греции.

С этой точки зрения их также можно отнести к категории мигрантов, ведь многие албанцы имеют мусульманские корни. Однако в отличие от арабов или пакистанцев, албанцы в Греции легко ассимилируются, принимают христианские имена и редко практикуют мусульманскую религию. По этим причинам говорить об албанской мусульманской общине в Греции не приходится. По крайней мере на сегодняшний день.

Итак, единственной по настоящему «аборигенной» мусульманской общиной Греции остаются мусульмане Западной Фракии, тесно связанные с османским прошлым.

Все началось с Крита

Обзоры мусульманской Греции принято делать с исторических экскурсов в далекое прошлое. И действительно, эллинский мир вообще и территория современной Греции в частности познакомились с мусульманской цивилизацией довольно рано.

В 820-х годах группа испанских мусульман, бежавших с Пиренейского полуострова, высаживается на греческом острове Крит, захватывает его и основывает свой эмират. Это было первое мусульманское государство на территории современной Греции, просуществовавшее до 961 года, когда Крит был отвоеван византийцами.

На какое-то время критянам удавалось захватить также Кикладские острова. Хотя византийцы, как и современная греческая историография, в основном изображают Критский эмират как пиратское гнездо, большинство историков указывают на то, что это было упорядоченное государство с регулярной денежной экономикой и обширными торговыми связями, и есть свидетельства того, что его столица Ираклион (Хандак - по арабски) была важным культурным центром.

К сожалению, после взятия Крита византийцы постарались уничтожить все, что напоминало о мусульманском периоде в истории острова – все мечети были разрушены, мусульмане либо убиты, либо обращены в рабство, богатая столица была разграблена, а последний эмир и его сын обращены в христианство.

Второй мусульманский период в истории Греции начался в конце XIV столетия с османского завоевания. После падения Константинополя османы завоевывают Афины в 1458 году, Пелопоннес в 1460 году. На протяжении XVI и XVII столетий отдельные острова и провинции Греции были постепенно завоеваны османами, хотя иногда могли и переходить из рук в руки. Последним в 1669 году был завоеван Крит, остров, с которого началась мусульманская история Греции.

Османская эпоха стала временем расцвета мусульманской жизни в Греции. За несколько столетий в Греции появились крупные мусульманские общины – турок, албанцев и собственно самих греков-мусульман. В этот период были построены множество мечетей, медресе и текке.

Греция стала родиной многих османских ученых и государственных деятелей, имена которых были известны во всей империи и даже за ее пределами. Уроженцем города Салоники в современной Греции, как известно, был основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Увы, но как и в случае с Критским эмиратом, этот период закончился почти брутальным и почти полным уничтожением мусульманской жизни. Греческие революционеры, восставшие в 1821 году против Османских властей, отличились невероятным масштабом кровопролития, резни и вандализма. По словам британского историка Уильяма Сент-Клера, всего за несколько недель резни с начала греческой революции были убиты более двадцати тысяч турецких мирных жителей, включая женщин и детей. Важнейшую роль в этой кровавой бане играли епископы и священники православной церкви.

Сент-Клер писал: «Греческие турки оставили мало следов. Они исчезли внезапно и окончательно весной 1821 года, не оплаканные и не замеченные остальным миром ... Тогда трудно было поверить, что в Греции когда-то было большое население турецкого происхождения, живущее небольшими общинами по всей стране и процветающее. Фермеры, торговцы и чиновники, семьи которых сотни лет не знали другого дома... Их убивали намеренно, без колебаний и угрызений совести, и ни тогда, ни позже не было сожалений».

Наиболее известным эпизодом массовой резни мусульман в Греции остается бойня в Триполице в 1821 году, когда за несколько дней было убито 30 000 мусульман. Сложно сейчас подсчитать, сколько всего было убито мусульман в те страшные годы, сколько было вынуждено бежать, но очевидно, что речь идет о многих десятках тысяч, а процветающая мусульманская община Греции исчезла, оставив после себя лишь осколки. По словам Сенг-Клера: «Оргия геноцида исчерпала себя на Пелопоннесе только тогда, когда не было больше турок, которых нужно было убивать».

Как бы то ни было, в этих и других кровавых событиях и родилось независимое греческое государство. О том, как в итоге государство и мусульмане Греции приспосабливались друг к другу и как Греция оказалась последним государством в Европе, в котором совершенно официально действует исламское каноническое право (шариат), мы поговорим в следующий раз.