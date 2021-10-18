ПОЛИТИКА
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В Британии представили макет российской БМП на базе пикапа Toyota
Имитация военной техники позволяет отработать визуальную идентификацию целей на учениях. А привлечение реальной техники позволяет определить воздействие боеприпасов на технику при схожих характеристиках брони танков и БТР
В Британии представили макет российской БМП на базе пикапа Toyota
В Британии представили макет российской БМП на базе пикапа Toyota / Others
18 октября 2021 г.

Макет российской боевой машины пехоты БМП-3 представили в Великобритании: подвижная мишень построена на базе пикапа Toyota Hilux. Макет в натуральную величину предназначен для отработки визуальной идентификации целей, сообщает «Российская газета».

Судя по опубликованным снимкам, размеры макета повторяют габариты БМП-3. Учебная мишень имитирует элементы конструкции машины: на макете заметны детали в виде курсовых пулеметов, дымовых гранатометов и спаренной пушки БМП-3. Автомобильная платформа позволяет имитировать маневрирование условного противника. Для доступа водителя к автомобилю фрагмент левого борта макета превратили в импровизированный люк.

Помимо имитации боевой машины, на снимках можно увидеть макеты зданий. Вероятно, британские военные использовали оборудование для отработки навыков ведения городского боя.

Ранее австралийская компания GaardTech представила мишень российского танка Т-14 «Армата». Роботизированное устройство было разработано для нужд сил самообороны Австралии.

В НАТО всегда уделяли повышенное внимание изучению характеристик российских вооружений и военной техники, отмечают эксперты. В августе 2018 года в интересах армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс) десятки старых танков серии М48 были переделаны в ходовые макеты российских боевых машин пехоты БМП-3 – для обозначения противника (сил OPFOR – Opposing Force) в ходе двухсторонних учений. Широко известны и учения, которые в своё время проводили США: в качестве эскадрильи-«агрессора» выступали американские самолёты, но в советском камуфляже с красными звёздами, а их лётчики имитировали советскую тактику воздушного боя.

В 2016 году на учениях британских военнослужащих на полигоне Salisbury Plain в качестве техники потенциального противника использовались собранные в Польше T-72, а также БМП-1 и Т-54 чешского производства. В том же году на полигоне в Калифорнии танкисты вели стрельбу по макетам техники вероятного противника – российским танкам Т-80 и Т-90, БРДМ и САУ.

Как отмечают эксперты, в СССР и России нет практики придавать технике вид натовских моделей, однако в советское время проводились соответствующие учения с реальным и полным расходом боеприпасов, когда огневому воздействию подвергались батальонные районы обороны, согласно организационно-штатной структуре армии США – с расположением техники и личного состава в макетах. Поражение списанных бронемашин давало возможность военным оценить реальное воздействие боеприпасов на технику противника при схожих характеристиках брони танков и БТР.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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