Видеоряд сопровождается фотографиями танцующих девушек, к которым злоумышленник добавил оскорбительные надписи в адрес религии мусульман и Бога с использованием ненормативной лексики.

Ранее молодой человек, русский по национальности, обращался в мечеть за психологической помощью, сообщили TRT на русском мусульмане поселка Яблоновский. Ему, как рассказывают верующие, требовалось лечение с помощью исламской медицины, чтения Корана.

Накануне злоумышленник, который подписывается в соцсетях, как borisdarkness89, опубликовал у себя в Instagram и ТikTok оскорбительные видео (имеются в распоряжении TRT на русском) в адрес исламской религии, мусульман. Попытки выяснить причины такого поведения, как рассказывают прихожане мечети, к результату не привели. На их вопросы по телефону мужчина отвечает ненормативной лексикой.

Представители мечети приняли решение обратиться в правоохранительные органы Адыгеи, где ситуацией заинтересовались, ведется проверка по факту публикации материалов, унижающих достоинство человека или группы лиц по признаку веры, рассказал TRT на русском адвокат Заур Татлок.

«Молодой человек, имя и фамилия которого нам известны, разместил видео фасада мечети, которое сопровождается подписью с изображением бомб и угрозой «пусть мечеть сгорит», после которого следует видео из чьей-то квартиры, где лицо за кадром вырывает страницы из Корана, бьет по священному для мусульман писанию режущими предметами, далее видео продолжается танцами девушек, которые сопровождаются оскорбительными ненормативными подписями в адрес Ислама, Аллаха и мусульман. В телефонном разговоре со мной он вовсе заявил, что у него есть оружие и если к нему явится полиция, то он его применит», – рассказал Татлок.

Адвокат усматривает в поступках гражданина преступные действия, наказание за которые предусмотрено ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления чувств верующих – прим. ред.). Полиция ведет проверку по факту публикации материалов. Адвокат полагает, что речь может идти и о других составах преступления.

«Это с виду все кажется безобидным, психически неадекватный человек оскорбляет мусульман. Но именно такие люди и совершают массовые убийства в школах, теракты. Если отнестись к этим видео со всей серьезностью, то в них содержится и угроза массового убийства мусульман и может содержаться подготовка к совершению теракта. Он рисует бомбы и говорит, чтобы мечеть сгорела. Если проанализировать все, что он говорил, то речь идет о ненависти к мусульманам, это настоящее человеконенавистничество», – считает адвокат.

«По моей информации молодой человек задержан, решается вопрос о передаче материалов проверки по территориальной подсудности в Краснодарский край», – отметил Татлок, добавив, что полиция считает местом совершения преступления фактический адрес проживания гражданина.

В мусульманской общине поселка Яблоновский корреспонденту TRT на русском рассказали обстоятельства визита молодого человека в мечеть и последовавших после этого действий.

«Этот парень ранее обращался к имаму, ему требовалось лечение Кораном (экзорцизм – прим. ред.). Я занимаюсь лечением Кораном, ему дали мой номер, он связался, очень долго не мог никак попасть ко мне. В один день он сам пришел к мечети, мы увидели его в момент, когда он снимал мечеть на камеру телефона. Мы с имамом предложили ему зайти в мечеть, он категорически отказался. Я понял, что он не совсем адекватен. Мы отлучились на молитву, сказав ему, что после вернемся. Его зовут Борис, и фото в соцсетях [на аватарке] тоже его. После намаза мы подошли к нему с имамом, я рассказал, что если он хочет, чтобы я читал ему Коран, то он и сам должен соблюдать необходимые условия. Например, сказал имам, что ему надо привести себя в порядок, у него женский образ», – рассказал собеседник по имени Мухаммад.

Со слов члена общины, молодой человек приходил на чтение Корана дважды, в пятницу 15 октября и в субботу 16-го.

«Я почитал ему Коран, его начало трясти, он задыхался, после чтения он сказал, что убедился в том, что с ним в действительности что-то необъяснимое происходит и он очень был благодарен. Видео с издевательством над Кораном, очевидно, он снял до визита в мечеть, а ролик смонтировал и выложил уже после. Он признавался в этом, спрашивал, не накажут ли его мусульмане? Я сказал, я понимаю, ты делал это непроизвольно, не контролируя себя», – рассказал собеседник.

«На следующий день он снова пришел на чтение, очень был взволнован, все время боялся, что мы проявим какую-то агрессию по отношению к нему. Мы нашли общий язык. – добавил Мухаммад. – Он спросил, а почему нас всегда раздражает его внешний вид? Мы сказали, что нас не раздражает, но он мужчина, есть правила соответствующие. Он сказал, что да, устал от этого, иногда он говорил адекватно, иногда возражал, говорил, что хочет волосы до пояса. Мне он писал смс-ки, что благодарен, что после чтения все хорошо стало».

На третье чтение Корана молодой человек уже не пришел, сославшись на занятость по работе с матерью, продолжил собеседник.

«Сказал, что выберет время и придет. Я отправил свое звуковое чтение [Корана], чтобы он слушал. Позже у него возникла конфликтная ситуация с матерью… Я убедительно его просил, что у него сейчас задача не гневаться, что его чувства вновь возьмут верх над разумом. Видно, с мамой у него была конфликтная ситуация, сказал, что мама его не понимает, что с ним ругается. У него у самого картинка на аватаре в WhatsApp была «Мама – мой рай». Когда он в разуме, он все понимает. Но он хочет, чтобы его разом вылечили. У него с пяти лет это происходит», – рассказал Мухаммад.

Он также отметил, что после публикации оскорбительных видеоматериалов молодой человек написал сообщения с угрозами в его адрес.

«Он собрал все старые записи с Кораном, после этого с матерью поругался, написал, что избил ее. Потом мне грозился, что «ты узнаешь, когда я вены вскрою возле мечети». Он отправляет мне до сих пор агрессивные сообщения, говорит, что меня ненавидит, оскорбления в адрес Аллаха, говорит, что лучше в Аду будет гореть. Он болен, со вчерашнего дня, придя в себя, он ничего не написал в оправдание. Он русский, жил с отчимом, говорил, что отчим его душил… Прихожане сообщили, что полиция в курсе произошедшего и занимается этой историей», – заключил собеседник.

МВД Адыгеи на момент публикации текста никак не прокомментировало ситуацию с публикацией оскорбительных видеоматерилов. Нет информации о проводимой проверке и на сайте МВД Краснодарского края.